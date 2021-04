Une longueur d’avance: l’économie spatiale est sur le point d’exploser

Rejoignez le PDG d’InvestorPlace, Brian Hunt, pour le premier épisode de «Ahead of the Curve». Chaque épisode de cette nouvelle série de podcasts se concentre sur la prospective financière, l’accès direct à des experts et des idées d’investissement exploitables qui peuvent vous aider à atteindre la liberté financière.

Dans ce premier épisode, Brian est rejoint par Matt McCall alors qu’ils passent en revue le dernier numéro de Opportunités d’investissement et la demande croissante de stocks spatiaux. Ils discuteront des raisons pour lesquelles les actions spatiales sont sur le point de décoller et de tous les facteurs économiques convergents pour en faire l’une des grandes opportunités pour les investisseurs de la prochaine décennie.

