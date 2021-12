Une loterie d’Almería cache des dixièmes de la loterie de Noël dans son quartier

22/12/2021

‘El Gordo est recherché’, une initiative d’une loterie d’Almería a vu le jour il y a deux ans à la suite de quelques travaux et consiste à cacher 20 dixièmes du numéro 47017 du tirage de Noël extraordinaire pour le quartier.

L’objectif est d’encourager le shopping dans les commerces de proximité et l’ambiance de Noël de votre quartier, même si cette fois vous allez réserver un ticket de plus pour l’attribuer aux personnes touchées par le volcan La Palma en cas d’honneur avec quelques-uns des principaux prix.

Cela a été indiqué à Europa Press par le responsable de l’administration de la loterie numéro 13 à Almería, ‘La treize’, Jesús Ibáñez, qui a précisé qu’il cachera chaque jour, entre le 13 et le 17 décembre, quatre bons d’échange échangeables contre des dixièmes pour participer à la tirage au sort pour la loterie de Noël à Artés de Arcos et dans les rues environnantes pour « donner vie » au quartier pour les dates les plus proches de Noël.

L’idée, née il y a deux ans à la suite de travaux qui se trouvaient dans la rue et qui rendaient le passage des piétons difficile, est répétée pour la troisième fois en raison de l’intérêt manifesté par les voisins, qui se sont approchés du bureau en ces derniers jours pour savoir s’ils doivent être à nouveau attentifs aux coins et recoins du mobilier urbain, des arbres et autres espaces du quartier.

Ibáñez a souligné que, bien qu’au début il n’ait pas envisagé de répéter l’initiative, ce gymkhana particulier est un sujet de conversation récurrent dans la file d’attente du bureau dans lequel, comme il l’a perçu, il y a plus d’« encouragement » et de « joie » par rapport à l’année dernière quand plus de « peur » a été perçue par les clients en raison de covid-19.

« On vend plus que l’année dernière, en général on voit plus de joie, l’année dernière tout semblait beaucoup plus sérieux et maintenant les gens viennent plus détendus », a expliqué la loterie, qui estime que la vaccination a permis de récupérer une bonne partie des plus âgés. public qui n’était pas encore descendu dans la rue. « L’année dernière, de nombreux voisins manquaient à l’appel », a-t-il ajouté.

Face à cet environnement « plus chaud » mais dans lequel les mesures de prévention contre le coronavirus sont maintenues, l’administration a décidé de masquer deux séries complètes de 47017, un numéro qui a été réservé jusqu’à deux fois par différents instituts pour les aider à financer leurs voyages d’études qui ont finalement été annulés.

Ainsi, chaque jour au moins quatre billets seront cachés, échangeables contre un dixième afin que celui qui le trouve puisse se rendre à l’administration pour obtenir le vrai billet. Comme condition, et pour garantir la participation et la transparence du processus, le cabinet mettra en ligne sur ses réseaux une photographie avec chacun des les gagnants du dixième, de sorte que chacun d’eux ne pourra participer à la recherche qu’une seule fois.

Le succès de l’initiative, qui amène des gens d’autres quartiers à s’impliquer dans la recherche, oblige la loterie à veiller tard pour cacher les dixièmes entre les poubelles, les bancs ou les lampadaires sans être vu. « Maintenant, je me sens toujours à nouveau observé, mais c’est quelque chose qui en vaut la peine », plaisante Ibáñez, qui espère distribuer de nouveaux prix cette année.