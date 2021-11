Une lourde journée d’actualités dans la NFL : Aaron Rodgers, OBJ-Browns et Henry Ruggs III

Photo de Christian Petersen/.

De plus, décomposer ce que Von Miller offre aux Rams et discuter d’autres accords de date limite

Jason, James et Ryan commencent par discuter d’Henry Ruggs III coupé des Raiders et des répercussions de son accident de voiture mortel (01:22). Ensuite, ils parlent de la nouvelle selon laquelle Aaron Rodgers a été testé positif pour COVID-19 (15:17). Ils concluent en discutant de la date limite des échanges, de ce que Von Miller fait pour les Rams et du drame OBJ-Baker Mayfield à Cleveland (22:46).

Hôtes : Jason Goff, James Jones et Ryan Shazier

Producteur associé : Stefan Anderson

Supervision supplémentaire de la production : Arjuna Ramgopal

