Une lueur d’espoir dans l’obscurité récente de la boxe

“Je remarque une perturbation dans la force” ils ont dit dans Star Wars quand les Jedi ont senti que quelque chose de mauvais allait arriver. De la même manière, dans le monde de la boxe, on se doutait que de mauvais temps allaient arriver et nous avons également fini par être subjugués par notre étoile de la mort particulière. Des temps sombres avec tout le thème galvaudé de l’avalanche de titres sans valeur et d’incompétences de la part des organismes, absence de combats entre les meilleures et les mauvaises décisions des juges. Mais ce qui s’est passé ces dernières semaines, faisant exploser une série de malheurs qui ont également coïncidé en peu de temps, doit être un véritable tournant. Peut-être la dernière chance d’arrêter le Dr Frankenstein avant de brancher le dernier câble qui donne vie au monstre en cours de création.

Inutile d’entrer dans les détails. Nous savons tous ce qui est arrivé au retour et à la défaite d’un Holyfield 58 ans en mauvais état, la faute professionnelle de Triller, le surdimensionnement donné à Jacques Paul, le positif de Valdez, ce qui a non seulement eu pour effet de ne pas le dépouiller de sa ceinture ou de ne pas le sanctionner, mais a également donné le feu vert à son combat qu’il a remporté avec beaucoup de controverse sur les cartes. Et le plus douloureux, la mort du tout jeune Jeanette Zacarias Zapata après un combat entouré de sombres circonstances.

Je me demande, ne sommes-nous pas tous un peu coupables du chemin de l’autodestruction dans le monde de l’art noble ? Les réseaux étaient remplis d’utilisateurs partageant des vidéos, des commentaires et des critiques sur tous ces événements. Quelque chose de gratuit, de manière saine dans la plupart des cas et même nécessaire. Mais en faisant cela, ne rendons-nous pas service à ces cavaliers de l’apocalypse ? Sommes-nous vos imbéciles utiles ? Quelles que soient les intentions, en partageant massivement ces informations, nous ne faisons que collaborer avec la fin de quelqu’un qui est magnifié par ces actions. Comme touché par une arnaque pyramidale à laquelle on ne peut échapper qu’en attirant plus de victimes. Et c’est que le dire de, peu importe s’ils disent du mal de vous, l’important est qu’ils parlent. C’est ainsi qu’on nourrit le démon des mauvaises pratiques en boxe.

Et que faisons-nous? Dans le chapitre Black Mirror “White Christmas”, un verrouillage absolu à ceux qui commettent des actes criminels, devenant perpétuellement pour les plus graves. Cependant, dans notre réalité et notre conjoncture, cela ne nous laisserait pas non plus en bonne place car premièrement, seuls quelques-uns seraient en mesure d’éviter le problème, ce qui ne le ferait pas disparaître et deuxièmement, ne pas signaler des actes injustes ou mauvais serait aussi être un péché. Peut-être qu’une solution serait d’avoir la capacité de trouver un juste milieu, quelque chose d’utopique compte tenu du nombre de personnes partageant le même contenu chaque minute, viralisant irrévocablement toute éraflure dans une bagarre préméditée en face à face.

Comme dans tous les aspects de la vie, actuellement dans la boxe, nous sommes à un moment critique dans lequel on verra si nous nous dirigeons vers une dérive que la plupart ne veulent pas, mais qui est constante et imparable comme la lave à Palma, en raison des habitudes quoi on a. Heureusement, Dieu serre, mais ne se noie pas. Et c’est que l’arrêt provoqué par les restrictions causées par la pandémie et la période des combats à huis clos a fait que les promoteurs se mettent les batteries et, même si c’est pour récupérer bientôt l’argent perdu au lieu de plaire aux fans, ils organisent le meilleur événements possibles, dont nous verrons beaucoup dans un court laps de temps. Les soirées de Crawford – Porter, Fury – Wilder III et Anthony Joshua – Usyk, entre autres, comme des actes d’une résistance qui lutte contre cette inertie négative et qui sont une petite lueur d’espoir. Je n’ai jamais senti aussi bien ce que Dickens a dit dans sa première phrase dans A Tale of Two Cities : “C’était le meilleur des temps, c’était le pire des temps”.