Une lueur d’espoir pour l’oubli Willy Hernangómez

défaite de Pélicans de la Nouvelle-Orléans (16e des 19 premiers matchs de la saison) contre Loups des bois du Minnesota par 110-96 dans un duel qui a servi à Willy Hernangómez Montrez qu’avec des minutes, vous pouvez apporter beaucoup à votre équipe. Le joueur espagnol a été complètement défenestré par son entraîneur Willie Green en début de campagne.

Jusqu’à hier, sur 18 matchs joués, il en avait joué 3 (dix minutes contre les Kings lors de la 9e journée, 3 minutes contre les Warriors lors de la 10e journée et 5 contre les Pacers lors de la 18e journée).

Ainsi, hier, il a sorti son rival Jaxon Hayes de la rotation pour le poste et a joué 22 minutes au cours desquelles il a montré tout son talent : 19 points (8 sur 9 en field goal), 11 rebonds (3 en attaque) et une interception. +17 avec lui sur le court dans un duel que les Pélicans finissent par perdre par 14. On verra si cela représente un tournant dans la saison pour lui. Bien sûr, vu combien hermétique est son entraîneur, combien peu prêt à changer, il ne faudrait pas lancer les cloches au vol.

Statistiques finales du match de ce soir – @ willyhg94 19 pts, 8-9 FGM, 11 reb @ NickeilAW 14 pts, 5 reb, 3 ast @ joshhart 13 pts, 5/9 FGM, 5 reb, 4 ast @ JValanciunas 13 pts, 6 reb , 1 ast @ kiralewisjr 10 pts, 6 ast # WBD | @FDSportsbook pic.twitter.com/pBABzYeP3o – Pélicans de la Nouvelle-Orléans (@PelicansNBA) 23 novembre 2021

Futur incertain

Willy Hernangómez a prouvé la saison dernière qu’il pouvait être un atout précieux pour les Pélicans. Malgré cela, et la perte de Zion Williamson depuis le début de la saison, il a eu peu d’opportunités. Avec l’équipe qui perd des matchs sans arrêt, l’avenir de l’entraîneur Willie Green est plus qu’incertain, nous devrons donc voir ce qui se passera à l’avenir. Pour l’instant, une lueur d’espoir.