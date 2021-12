Une lueur d’espoir pour San FranSicko ? – RedState

San Francisco, ou San FranSicko, comme l’animateur de talk-show Michael Savage appelle la célèbre ville ultra-libérale, a récemment fait la une des journaux à cause d’une vague de vols avec flash mob. Les voleurs ont frappé les bijouteries et autres magasins de marques de luxe haut de gamme comme Louis Vuitton et Gucci. Le crime devient incontrôlable en raison des politiques de leur procureur soft on crime, Chesa Boudin. Ce type est tellement mauvais que même les citoyens de San Francisco pensent qu’il s’agit d’une blague et ils ont rassemblé suffisamment de signatures pour le rappeler en juin prochain. Wow, il semble y avoir une lueur d’espoir pour Soddom and Gomorrah by the Bay en Californie.

Les parents de Boudin, membres du groupe de gauche radical The Weather Underground, ont été reconnus coupables de meurtre alors qu’il avait quatorze ans en raison de leur implication dans un braquage de New York Brink’s qui a entraîné la mort de deux policiers et d’un agent de sécurité en 1981. Ils étaient tous les deux reconnu coupable de meurtre et condamné à de longues peines de prison. Ironiquement, l’ancien gouverneur en disgrâce Andrew Cuomo, lors de son dernier jour de mandat, a accordé au père de Boudin une commutation de peine partielle et il vient d’être libéré ce mois-ci

Il se peut qu’un autre rayon de soleil jette un coup d’œil à travers les nuages ​​libéraux à San Francisco. Trois membres du conseil scolaire de San Francisco, TROIS, pourraient être rappelés en février. Le président du conseil scolaire et deux autres membres sont critiqués pour avoir passé trop de temps pendant la pandémie sur des questions de justice sociale comme renommer les écoles au lieu de travailler sur un plan viable pour redémarrer l’apprentissage en personne. Oui, vous avez bien entendu. Et essayez de ne pas cracher votre boisson, mais les opposants au rappel disent qu’il est dirigé par des républicains de droite – même si la ville est majoritairement démocrate et que le maire démocrate soutient en fait le rappel !

Je crois que les républicains ont trouvé une issue gagnante avec les électeurs l’année prochaine s’ils gardent l’accent sur ces commissions scolaires irresponsables et les syndicats d’enseignants corrompus. La théorie critique de la race enseignée dans les écoles de Virginie a en effet joué un rôle dans la victoire surprise de l’homme d’affaires à succès Glenn Youngkin sur Terry McAuliffe le mois dernier. Mais les sondages à la sortie des urnes montrent que ce qui a vraiment enflammé les parents n’était pas l’enseignement du CRT – les mandats de masque et la fermeture des écoles pendant de longues périodes sont ce qui les a vraiment piratés. Bien sûr, McAuliffe disant que les parents n’avaient pas le droit de savoir ce que leurs enfants apprennent à l’école n’a pas aidé non plus.

Les experts politiques, y compris celui-ci, prédisent un tsunami de vague rouge en novembre prochain et tous les signes sont là. Un récent sondage générique du Congrès a montré que les républicains avaient un avantage de dix points sur les démocrates. Les républicains n’ont jamais eu une avance aussi importante JAMAIS dans ce sondage générique. Un an est une éternité en politique, bien sûr, mais à moins que les républicains ne soient victimes d’une catastrophe de la fièvre aphteuse, ils devraient reprendre la Chambre ET le Sénat l’année prochaine.

Je ne vois que deux véritables espoirs pour les démocrates. Premièrement, la décision de 1973 sur l’avortement Roe v. Wade est annulée et galvanise les électeurs démocrates. Deuxièmement, ils convainquent le public que la variante Omicron est tout aussi dangereuse que la variante pré-vaccination et nous devons revenir aux soi-disant garanties utilisées lors des élections de l’année dernière – comme les boîtes de dépôt 24 heures sur 24 et l’envoi de bulletins de vote à chaque inscrit. électeur. Ces mesures et d’autres similaires ont provoqué une méfiance massive dans l’intégrité de nos élections, mais tant que les démocrates peuvent gagner en utilisant ces tactiques controversées, nous savons qu’ils s’en moquent. Tout est question de pouvoir et de contrôle à long terme pour eux.