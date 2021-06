Une main cosmique propulsée par un pulsar traverse l’univers

28/06/2021 à 12:04 CEST

Des astronomes de la North Carolina State University, aux États-Unis, ont découvert une structure cosmique en forme de main qui parcourt le cosmos à environ 14 millions de kilomètres à l’heure : la nébuleuse de particules énergétiques et d’émetteurs de rayons X est alimentée par un pulsar. La découverte a été faite à l’aide des données de l’observatoire à rayons X Chandra de la NASA.

Comme expliqué dans un communiqué de presse, la lumière de l’explosion de la supernova qui a donné naissance au pulsar a atteint la Terre il y a environ 1700 ans. Après son origine de la supernova, le pulsar a fait éclater une bulle de particules énergétiques, créant une nébuleuse émettrice de rayons X.

UNE presser C’est une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même, dotée d’un puissant champ magnétique. Les pulsars, qui émettent régulièrement des impulsions de rayonnement, sont formés à partir de l’explosion d’une étoile massive : c’est l’événement stellaire connu sous le nom de supernova. L’épidémie survient après la mort de l’étoile massive, qui doit avoir entre 4 et 8 fois la masse du Soleil.

Les mouvements de la structure

L’énigmatique “main cosmique” est composée de différentes sections, qui forment une grande structure. Avec la nébuleuse d’énergie qui entraîne le pulsar et émet les rayons X détectés par Chandra, les restes de l’étoile qui a explosé lors de la supernova se déplacent, tandis que l’énergie agit et influence également onde de choc de ladite explosion.

Les mouvements de l’ensemble de la structure ont provoqué des changements dans sa forme, que les observations détectent avec précision au fil des ans. Par exemple, la collision des débris de la supernova contre un énorme mur de gaz, qui ralentit le “voyage” de la colossale main cosmique. Bien que sa vitesse puisse sembler étonnante, les chercheurs pensent qu’elle devait être beaucoup plus grande pour se déplacer là où elle se trouve actuellement.

Pour se faire une idée de l’ampleur de cette formation, on peut prendre en compte que la nébuleuse qui émet les rayons X fait 150 années-lumière de diamètre. Cela signifie que la lumière, qui se déplace à une vitesse incommensurable pour la compréhension humaine conventionnelle, met 150 ans pour aller d’un bout à l’autre de la structure.

Vitesse décroissante

Les astronomes pensent que le déplacement de la structure doit avoir atteint à un moment donné une vitesse de près de 50 millions de kilomètres par heure. Cependant, la vitesse a été réduite lorsque les débris de la supernova sont entrés en collision avec le mur de gaz mentionné précédemment. De ce fait, la gigantesque main propulsée par le pulsar se déplace désormais à une vitesse plus lente, autour de 14 millions de kilomètres par heure.

Les astronomes ont expliqué dans l’étude accompagnant ces observations, publiée dans The Astrophysical Journal Letters, que les débris de la supernova sont constitués d’amas de magnésium et néon. Selon des estimations scientifiques, ces amas auraient été créés dans l’étoile massive avant son explosion. De plus, ils pensent que la structure qui s’est formée à partir des restes de la supernova est l’une des plus jeunes du genre dans la Voie lactée.

Les résultats, qui rassemblent 14 ans d’observations, serviront à approfondir l’origine et le comportement de ces étranges structures dans le cosmos, tout en fournissant plus de détails sur l’influence des supernovae et des pulsars sur la dynamique cosmique.

Photo : L’image montre l’immense structure en forme de “main cosmique”, composée des restes de la supernova et de la nébuleuse d’énergie propulsée par le pulsar. Crédit : NASA / SAO / NCSU / Borkowski et al.

Vidéo: Observatoire de rayons X Chandra sur YouTube.