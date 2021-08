Une main de tagueur de requin nourrit un requin mako de 11 pieds, explique pourquoi

Keith Poe, qui a marqué plus de 5 000 requins au large de la Californie, a publié dimanche une vidéo le montrant nourrissant à la main un requin mako de 11 pieds comme s’il s’agissait d’un animal de compagnie.

La vaste expérience de Poe devrait suffire à faire comprendre aux pêcheurs novices que ce n’est pas quelque chose qu’ils devraient envisager d’essayer la prochaine fois qu’ils s’aventureront sur l’océan.

Dans les images de Facebook, accompagnées de « Somewhere Over the Rainbow » de feu Israel Kamakawiwoʻole, le requin fait des passes répétées derrière et à côté du bateau de Poe.

Mardi, Poe a mis en ligne la même vidéo sur YouTube, sans musique. Cette séquence peut être visionnée ci-dessous.

Le requin, toujours à la surface de la poupe et s’élevant jusqu’à la carcasse de thon maintenue au-dessus du rail bâbord, semble prendre soin de ne mordre que la carcasse au lieu de la main qui tient l’appât.

Alors pourquoi Poe, qui a rencontré ce requin mako à 47 miles à l’ouest de Marina del Rey, pratique-t-il cette routine avant de commencer le processus de marquage ?

“C’est le résultat de ma main qui l’a nourrie pendant des heures, l’a calmée et appris à se connaître pour la capture et le marquage qui ont eu lieu”, a déclaré Poe à FTW Outdoors. « J’essaie de minimiser le choc de capture.

“Pour moi, il s’agit d’être peu invasif et je le prends très au sérieux.”

Poe a expliqué que les requins mako, les requins les plus rapides sur terre, nagent rapidement et avec prudence lorsqu’ils apparaissent dans sa nappe de kéta.

“Quand ils arrivent au bateau pour la première fois, ils sont très agressifs parce qu’ils doivent tuer pour survivre”, a déclaré Poe. “Ils sont généralement trop intelligents pour prendre un gros crochet jusqu’à ce que je construise leur confiance, et ils ne paniquent pas aussi mal une fois que je les accroche.”

Poe, qui utilise des lignes à main et des lignes lourdes, a déclaré que ce mako, qui mesurait 10 pieds et 9 pouces, a été nourri à la main pendant près de quatre heures.

Après que Poe ait finalement accroché le requin, il l’a fait marquer et relâché en seulement 30 minutes – une période remarquablement brève compte tenu de l’immense pouvoir qu’un requin de cette taille possède.

Poe n’a probablement pas toujours été aussi minutieusement prévenant. Il a déjà marqué 54 requins mako en une seule nuit dans la baie de Santa Monica.

Mais les requins mako semblent apprécier le fait de se nourrir à la main. Poe a cité un requin de 12 pieds qu’il a marqué au large de l’île de Santa Catalina en 2019. “Elle est revenue et a mangé dans ma main, après l’avoir marquée et relâchée, pendant 30 minutes supplémentaires”, a-t-il déclaré.

Ce requin, nommé Cendrillon, fait partie des dizaines de requins mako et grands requins blancs que Poe a marqués pour le Marine Conservation Science Institute.

Les requins peuvent être suivis par le public via l’application Expedition White Shark de l’institut.

Au moment de cet article, Cendrillon se trouvait à plus de 1 000 milles au sud-ouest de la Californie, à plus de la moitié du Mexique et d’Hawaï.

–Les images sont une gracieuseté de Keith Poe