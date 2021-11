Une maison à Cornwall pourrait être la vôtre pour 140 000 £, mais il y a un hic : elle coule

Vous pourriez acheter cette maison pour seulement 140 000 £ (Photo: BPM)

Envie de gravir les échelons de la propriété ?

À seulement 140 000 £, ce bungalow de quatre chambres dans une ville minière de Cornouailles peut sembler une bonne affaire, mais il y a un problème assez important.

En plus d’être remplie de biens abandonnés – y compris un piano à queue dans la cuisine – la maison commence à couler.

Cela est dû aux travaux miniers sur lesquels la propriété a été construite et laisse le sol plus qu’un peu instable.

En conséquence, il convient mieux à quelqu’un qui peut démolir la propriété, la renforcer et la reconstruire, plutôt qu’à toute personne à la recherche d’une maison qu’elle peut simplement acheter et emménager immédiatement.

C’est dommage, car les os de la maison sont assez beaux… si vous ignorez le fait qu’ils tombent.

Le bungalow se trouve sur des travaux miniers, il est donc en train de couler (Photo : Greg Martin/CornwallLive/BPM)



Il est vendu car son propriétaire actuel n’a pas le temps de régler les gros travaux de rénovation nécessaires (Photo : Greg Martin / Cornwall Live)

Pensé pour avoir été construit dans les années 60, Pdenandrea Bungalow est une maison de quatre chambres entourée de plusieurs dépendances, dont un grand atelier où les outils à l’ancienne ont été laissés exactement comme ils l’étaient le dernier jour de travail.

Il se trouve sur un grand terrain avec une vue imprenable sur la ville et est arrivé sur le marché après que le propriétaire actuel a découvert qu’il n’était pas à la hauteur du projet massif de rénovation de la propriété.

La maison abandonnée est remplie d’anciens biens, y compris des outils à l’ancienne dans un atelier (Photo : Greg Martin/CornwallLive/BPM)



Il y a même un piano à queue dans la cuisine (Photo : Greg Martin/CornwallLive/BPM)

Répertorié sur EweMove avec un prix indicatif de 140 000 £, la description

se lit comme suit : « Ce terrain offre de nombreuses possibilités de développement en raison de sa taille et de son emplacement, sous réserve de l’obtention de l’autorisation nécessaire.

‘Il y a aussi de nombreuses dépendances sur le site offrant beaucoup d’espace de rangement et un garage avec une fosse d’inspection.’

Ce bit de « possibilité de développement » est vrai, mais vous auriez besoin de faire un nettoyage avant de pouvoir même abattre les murs et repartir de zéro.

Les photos révèlent des biens laissés derrière entassés à l’intérieur de la maison, notamment un oiseau en peluche, de vieux livres et une épaisse couche de poussière.

Plus beaucoup de poussière et quelques oiseaux empaillés (Photo : Greg Martin/CornwallLive/BPM)



Et ce petit gars (Photo : Greg Martin/CornwallLive/BPM)

Rebecca Stoneman, experte immobilière locale, a déclaré: «La propriété est venue sur le marché d’un vendeur qui n’est pas assez présent pour y faire face – pour faire face aux problèmes.

«Il y a des travaux miniers historiques sous la propriété qui doivent être rectifiés, ce qui signifie malheureusement que le bungalow devra probablement disparaître.

«C’est juste un si beau grand complot. C’est en plein centre de Redruth, la vue est magnifique et ce serait merveilleux si cela pouvait rester comme une maison.

« Tout le cachet de l’endroit est important pour Redruth, et ce serait donc bien si cela pouvait rester ainsi, mais évidemment je ne pense pas que ce soit le cas, ce qui est vraiment triste. »

