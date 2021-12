Une « maison gothique » entièrement noire en vente mais n’a reçu aucune offre sérieuse

C’est comme un trou noir (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)

Aimeriez-vous vivre dans une maison comme celle-ci?

Plus sombre que la nuit, presque toutes les surfaces et tous les appareils de cette maison spacieuse ont été peints en noir – et le décor gothique divise certainement les gens.

S’il est vrai que cette déclaration, les couleurs de murs sombres sont devenues beaucoup plus populaires au cours des dernières années, la plupart des gens se limitent à un mur bleu marine ou à une chambre d’amis vert foncé.

Cependant, un propriétaire foncier de l’Illinois a poussé son design d’intérieur plusieurs étapes plus loin.

Cette propriété entièrement noire a été surnommée la « maison gothique » après que sa rénovation a pris une tournure sombre – et s’avère donc difficile à vendre.

La forme octogonale du bâtiment est frappante (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)



Ici, c’est comme Halloween toute l’année (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)



Le cadre idéal pour regarder des films d’horreur (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)

La maison familiale de deux chambres et deux salles de bain à Lincoln est devenue virale depuis qu’elle a été mise en vente à 250 000 $ (186 000 £) plus tôt ce mois-ci, avec des blagueurs sur les réseaux sociaux disant qu’elle doit avoir été conçue par Voldemort.

Les intérieurs noirs commencent dès que vous ouvrez la porte (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)



Sol, murs, plafond, escaliers noirs – même les colonnes sont noires (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)



Endormez-vous dans cette chambre sombre et maussade (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)

Le propriétaire et agent immobilier Seth Goodman a acheté la maison de forme octogonale l’été dernier et l’a complètement transformée avec une cure de jouvence extrême pour l’aider à se démarquer des autres maisons du quartier.

Même la buanderie a reçu le mémo (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)



Ces armoires grises sont positivement lumineuses au milieu de tout le noir (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)



Les carreaux sont un phare de lumière (Photo : Jacob Mason/ME Realty/Mega)

Le plan initial de Seth était de simplement donner à la maison un toit en bardeaux noirs – mais il aimait tellement le look qu’il a décidé de rendre tout l’extérieur noir.

Plus : Propriété



Il ne s’est pas arrêté là, peignant les murs intérieurs en noir aussi. Même le garage est tout noir.

Seth dit qu’il s’est beaucoup intéressé à la maison après qu’elle soit devenue une sensation sur les réseaux sociaux, mais qu’il n’a pas encore reçu d’offres sérieuses.

