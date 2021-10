Une maison hantée peut-elle même nous faire peur en 2021 ?

Une partie du numéro d’horreur de The Highlight, notre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Une petite infographie détaille l’étendue des mesures Covid-19 au Blood Manor de New York. « VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ », lit-on, à côté d’un sinistre télécopieur de Michael Myers faisant vérifier sa température, d’un zombie à la peau verte portant un masque autour de ses mandibules et d’un poste de désinfection des mains taché de sang prêt et attendant à l’embouchure du chambres de torture.

L’image transperce le fantasme de l’attraction, l’une des milliers de maisons hantées qui ouvrent chaque année de façon saisonnière et reviennent même maintenant, au milieu d’une pandémie. Il est difficile d’imaginer les Cénobites prêter une grande attention à un virus mortel. Mais une diligence raisonnable doit être faite, même dans les profondeurs de la perdition.

Tout cela est, bien sûr, présenté aux côtés du reste des offres de Blood Manor, qui incluent des expositions telles que Maggot Invasion (« Ils vont vous mettre sous la peau! »), Mayhem (« Les bêtes et les démons se disputent votre corps et votre âme ! »), et Hannibal’s Hell (« 1 000 façons de mourir ! »). Blood Manor veut apaiser toute crainte que son sanctuaire ne soit compromis par la pandémie mondiale en cours, tout en attisant vos angoisses les plus primaires – comme un homme masqué qui attend pour vous crier dessus au prochain virage à gauche.

Il est donc parfaitement logique que je me sois retrouvé dans un bar à côté de l’arrêt Canal Street dans le bas de Manhattan, lubrifié avec quelques gin tonics et un petit groupe d’amis, nous ceignant pour notre éventuelle descente dans l’obscurité. J’étais ici pour découvrir comment je traiterais une attraction hantée après la période la plus étrange de ma vie.

Depuis mars 2020, ma petite amie et moi nous sommes habitués à une variété infernale de terreur rassis et lente. Nous avons passé le printemps dernier dans un cocon dans notre salon, à écouter les sirènes d’ambulance menaçantes qui ont retenti à travers les fenêtres toute la nuit. Les rues étaient dépourvues de vie, à l’exception des quelques charognards emmitouflés avec des masques et des gants en plastique lors de leurs déplacements hebdomadaires de subsistance dans les épiceries. (J’étais l’un d’entre eux. Honnêtement, nous ressemblions tous un peu à des acteurs effrayants.) La ville de New York est devenue un terrain vague, et même si la montée subite du delta a diminué depuis son apogée – alors que les restaurants rouvrent et que le haut Moderna traverse mon corps — Je prends encore deux fois à chaque toux errante. Après plus de 18 mois, beaucoup d’entre nous ont renoncé à se sentir normaux.

« Normal » était le cadeau que m’a fait Blood Manor. Alors que j’attendais dans une file entourée de bêtes costumées, menaçant du périmètre et posant pour des photos, j’ai été pris par un sentiment familier et presque rafraîchissant de terreur comique. Je ne suis pas un gars de films d’horreur ; Je n’aime pas avoir peur. En fait, je suis presque sûr que c’était la première fois que je visitais une maison hantée depuis le lycée.

C’était donc agréable de savoir qu’après avoir été assiégé et assiégé par la menace très réelle de mort et de souffrance – en regardant le nombre d’infections augmenter chaque jour, en lisant constamment des rapports dispersés sur les taux de transmission, en m’inquiétant du sort de mes proches – je ‘ J’ai en quelque sorte conservé la capacité d’être paniqué par une épouse morte-vivante.

C’est peut-être le principal attrait de la fiction d’horreur. Je ne dis pas que je veux être traqué par Freddy ou Jason, mais vous pouvez trouver une étrange tranquillité d’esprit lorsque, très brièvement, un fou en liberté représente le seul péril pressant qui pèse sur le monde. Au moins, tu peux fuir un tueur. Le Covid-19 ne nous a jamais offert cette opportunité.

Nous avons scanné nos billets dans une tente à l’avant et notre groupe a été guidé dans les entrailles d’un brownstone indescriptible en face d’un magasin de vin. C’est le truc avec les maisons hantées; ce sont rarement des attractions permanentes. Habituellement, ils dérivent en ville et s’installent dans un sous-sol loué, comme ces points de vente Spirit Halloween.

Si vous êtes déjà allé dans l’une de ces « maisons », vous savez à quoi vous attendre. Promenez-vous dans une poignée de scènes macabres, émerveillez-vous devant les prothèses tordues et supportez chaque peur de saut que vous découvrez. J’ai montré une photo de ma carte de vaccination au portier et j’ai été escorté en bas où une troupe d’enfants de théâtre macabres, tachés de peinture de cadavre en noir et blanc, nous a coincés contre le mur alors que nous attendions notre tour pour entrer dans le gant.

C’est là que les illusions commencent. Le talon du billet garantit un bref séjour dans une dimension alternative où vous êtes à la merci de ces habitants de la maison hantée. Idéalement, pendant une fraction de seconde, les acteurs peuvent forcer leurs clients à déclencher le fil de la fantaisie – pour profiter des coups sismiques d’anticipation, de choc et de soulagement qui rassurent tout le monde qu’ils sont vraiment vivants.

Blood Manor fonctionnait à l’Halloween dernier. Octobre 2020 a représenté un nadir de la saga américaine Covid-19. Le nombre de cas avait atteint un nouveau sommet, le vaccin était introuvable et les habitants de New York sont revenus en mode survie après un répit ensoleillé d’un été sur des terrasses de fortune autour des arrondissements. Blood Manor a imposé un mandat strict de masque à son personnel et à ses clients à cette époque – les artistes se cachaient derrière du caoutchouc et du silicone, qui obéissaient aux ordonnances pandémiques à l’échelle de la ville, et aussi, franchement, plus effrayant que l’alternative. Ils se tenaient à 6 pieds des aventuriers et ont imaginé de nouvelles façons de choquer nos sensibilités humaines à distance. Effrayer à distance, juste un autre signe des temps.

Toutes les concessions Covid-19 répertoriées sur le site Web de Blood Manor ne semblaient pas migrer dans notre 2021 instable. Mon groupe était entassé comme des sardines dans la zone de rassemblement alors que la bouche nue et charnue de nos ravisseurs aboyait des ordres contre nos oreilles. Nous avons été entraînés dans un labyrinthe d’un noir absolu, enchaînés ensemble, tâtant le chemin à suivre avec nos mains et nos pieds. Une femme, faite prisonnière par un chirurgien maniaque, implorait notre aide dans une salle d’opération remplie de cadavres et de hameçons. Plus tard, nous avons été condamnés à un maudit wagon de métro, qui franchement ne différait pas trop de nos trajets habituels. C’était du pur pastiche slasher, hébergé dans un complexe chargé de crachats et de sueur.

C’était la partie la plus effrayante de mon expérience à Blood Manor. Je n’ai pas été secoué par le clown aux yeux fous qui a cliqué une agrafeuse vide contre mon front ; Je n’ai pas réagi à la femme qui est sortie en dégringolant de la cheminée ; le démon violet cornu qui nous a introduits dans le monde souterrain semblait être un bon gars, et le chapiteau de cirque psychédélique en 3D était plus impressionnant que effrayant. J’aurais peut-être réagi différemment avant une période d’isolement prolongée. En 2021, c’est juste plutôt agréable d’être à nouveau avec des gens, même s’ils servent les forces de l’Enfer.

Au fond de moi, j’étais un peu inquiet à l’idée de participer potentiellement à un événement superspreader. Oui, je suis complètement vacciné ; oui, mes chances de subir une grave crise de Covid-19 sont exceptionnellement faibles, mais non, je ne me sens pas encore complètement en paix de près, car des agents microbiens inconnus flottent à travers l’éther imperceptible. Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure articulation pour expliquer à quel point la pandémie a considérablement modifié notre sens de l’être; même ici, parmi tant de fantômes, de gobelins et d’un incroyable camp d’Halloween, nous savons quel est le véritable danger. C’est une ironie amère. La seule chose dont Blood Manor veut nous rassurer est la seule chose dont tout le monde a peur.

Après avoir esquivé un dernier groupe de clowns déséquilibrés, nous sommes sortis en nous arrêtant pour prendre des photos de célébration dans une salle du trône. Mes amis et moi avions survécu au Manoir, et déjà je côtoyais la douce euphorie qui suit toute période d’éveil des sens. Nous nous sommes réunis tous les six dehors dans la rue et avons commencé à planifier le reste de notre samedi soir. Doit-on retourner au bar ? Doit-on réserver une salle de karaoké ? Y a-t-il une bonne piste de danse par ici ? Cela m’a rappelé un espoir que j’ai nourri depuis le tout début de la pandémie : mon dieu, comment on fera la fête à la lumière au bout du tunnel, quand Covid-19 est dans le rétroviseur. Jusque-là, la nuit continue.

