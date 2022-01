Une maison ou un terrain dans le métaverse peut coûter le même prix qu’en réalité

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les gens paient jusqu’à 300 000 $ pour une propriété virtuelle dans le métaverse au lieu d’acheter une vraie maison.

Ceux d’entre nous qui ne possèdent pas de maison dans la vraie vie peuvent penser que, comme alternative, nous pouvons en avoir une dans le métavers. Au moins pour avoir envie de posséder quelque chose. Cependant, si l’industrie continue comme ça avant longtemps, il sera impossible pour la plupart d’entre nous d’acquérir même un petit appartement virtuel.

Au fur et à mesure que l’intérêt pour le métavers grandit, de plus en plus d’investisseurs affluent vers le monde virtuel à la recherche de l’immobilier numérique qui, selon beaucoup, sera l’avenir des médias sociaux, du travail et du divertissement. Cela ressort clairement des propos du PDG et fondateur de Tokens.com, Andrew Keagle, dans une interview avec CNBC, qui a expliqué pourquoi certains investisseurs sont prêts à dépenser des millions de dollars pour des parcelles de terrain. Il a noté: « les prix ont augmenté entre 400% et 500% ces derniers mois ».

Bien que la terre n’existe pas dans le monde réel, elle existe dans le métaverse, et les opportunités y sont nombreuses, selon l’entrepreneur dont l’entreprise a récemment dépensé près de 2,5 millions de dollars pour Decentraland (MANA).

« Le métaverse est la prochaine itération des médias sociaux. Vous pouvez aller à un concert de musique ; vous pouvez aller dans un musée, toutes sortes d’expériences différentes dans lesquelles vous pouvez explorer et vous immerger », a déclaré le PDG.

Si vous voulez voir l’intégralité de l’interview, vous pouvez regarder la vidéo CNBC ici :

Des îles numériques au même prix qu’une maison aux États-Unis

Finbold dit également que la PDG de Republic Realm, Janine Yorio, dont la société a récemment dépensé un montant record de 4 millions de dollars pour une parcelle de terrain à The Sandbox (SAND), a révélé que l’année dernière, il a vendu plus de 100 îles privées à 15 000 $ chacune sur la plate-forme.

« Aujourd’hui, ils sont vendus environ trois cent mille dollars chacun, ce qui, par coïncidence, est exactement le même que le prix moyen d’une maison aux États-Unis », a révélé Yorio.

Selon le courtier immobilier Oren Alexander :

« Le monde numérique pour certains est aussi important que le monde réel. Il ne s’agit donc pas de ce que vous et moi croyons, mais de ce que l’avenir fera. »

À cet égard, Keagle a ajouté :

« C’est comme acheter un terrain à Manhattan il y a 250 ans pendant la construction de la ville. »

Les entreprises du métaverse

Bitcoin quotidien Il a déjà dit que différentes entreprises achetaient son terrain, ses maisons et ses bureaux dans le métaverse.

Par exemple, Binance.US a annoncé hier qu’il ouvrirait un bureau dans le métaverse Solana. De plus, Samsung a son magasin virtuel à Decentraland. Et parmi les célébrités, la célèbre Paris Hilton, a son île dans le monde virtuel de Roblox.

De son côté, Disney a déjà breveté son parc à thème métaverse.

Il ne vous manque que vous, à quoi ressemblerait votre maison numérique idéale ?

