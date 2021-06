Une maison simple cache un magnifique paradis japonais qui a pris 10 ans pour être achevé .

De l’extérieur, cette maison a l’air assez simple (Photo : William Lailey/Caters News)

De l’extérieur, vous ne devineriez jamais que cette maison familiale sans prétention à Bristol cache un secret aussi étonnant à l’arrière.

Promenez-vous sur le chemin et vous verrez un espace japonais incroyable, avec des gradins, un étang de carpes koï, une cascade et un jardin zen.

Ce spectacle est l’œuvre de Martin Fitton, qui a passé les 10 dernières années à travailler dans des conditions hivernales pour construire et entretenir sa création.

Des photos de famille prises dans les années 90 montrent à quel point le père a fait une greffe difficile, car le jardin était autrefois occupé par un énorme portique d’escalade pour ses jeunes enfants d’alors, Rhys, aujourd’hui 28 ans, et Vanessa, 25 ans.

Aujourd’hui, c’est un havre de paix rempli de jeux d’eau et de plantes d’inspiration japonaise, où Martin et sa femme, Cyndie, 52 ans, peuvent se détendre.

« Quand j’ai étudié le style japonais pour la première fois, j’ai appris qu’il y avait beaucoup plus à faire en termes de créativité, donc pas seulement un hangar, une pelouse et des fleurs », a déclaré Martin.

«Je pourrais en ajouter pour toujours alors qu’avec un anglais, j’ai l’impression que vous pouvez simplement mettre des fleurs et c’est un peu tout.

« Quand vous montez les marches, vous pouvez vous arrêter et profiter de cette vue magnifique. Des gens sont entrés et ont vu le jardin pour la première fois – ils s’arrêtent toujours et se disent « wow ».

« Avec le recul, je pense, mon dieu, que j’ai fait tout ça ? Vous pouvez oublier tout ce qui a été fait pendant cette période avec la quantité de travail qui y est consacré.

“Mais cela me fait sourire chaque fois que je me promène dans le jardin et que je regarde tout cela, que je vois ce que j’ai créé et que je sais que j’ai tout fait moi-même – cela fait que tout ce travail acharné en vaut vraiment la peine.”

Le projet a commencé en 2009, Martin s’étant lancé dans la conception et la construction de l’œuvre – tout seul.

Le jardin a un étang, une cascade, plusieurs mini-bâtiments et un pont (Photo : William Lailey/Caters News)

Tout d’abord, Martin a transformé l’aire de jeux pour enfants pour l’adapter à l’esthétique japonaise. Ensuite, il était temps d’installer un lien koi – quelque chose de particulièrement important pour le père, qui a collecté des poissons pendant plus de 25 ans.

Martin a ensuite découpé quatre niveaux différents du jardin, qui est devenu plus tard un ensemble de dépendances, de plantes et d’arbres, notamment des acers, des pins, des arbres à nuages, des bambous, des glycines, des saules et des cerisiers.

Un chemin partant de la maison vous emmène devant l’étang et la cascade, puis jusqu’au jardin.

Plus haut se trouve une maison de thé, avec un pont sur l’étang et un jardin zen confiné, ainsi qu’une cour avec une cloison en bambou.

Martin a conçu l’ensemble du projet lui-même (Photo : William Lailey/Caters News)

L’un des projets les plus difficiles a été l’ajout d’un salon de jardin spécial au deuxième étage. C’est un endroit où Martin peut accueillir des invités, mais aussi aider sa bien-aimée koi – les planches peuvent être soulevées et les koi placées dans l’eau en dessous, pour garder l’ourlet au chaud en hiver.

Une entreprise d’envergure comme celle-ci n’est pas bon marché, mais Martin a réussi à réduire quelque peu les coûts en faisant tout le travail lui-même.

Il estime qu’il a dépensé de 6 000 à 8 000 £ pour les seuls matériaux.

Mais pour Martin, les années d’efforts et les milliers dépensés en valent la peine.

“Si nous déjeunons, Cyndie dit toujours d’aller là-haut, afin que nous puissions nous y asseoir ensemble, en admirant la vue sur le jardin ou nous pourrions nous asseoir à table près de l’étang et regarder les poissons”, a déclaré Martin.

«Quand j’ai refait mon étang et la cascade, j’étais dehors tous les jours depuis novembre dernier, et je veux dire tous les jours dans toutes les conditions.

«J’ai dû briser la glace sur l’étang pour y entrer et faire de la cimentation.

« Cela ne me dérange pas, j’aime ça, c’est ma vie. »

