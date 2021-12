Une majeure en recherche s’associe au BITS, Woxsen

« L’objectif est de favoriser la collaboration industrie-université et de nourrir les talents dans les technologies émergentes grâce à la recherche dans le monde réel, tout en aidant Course5 Intelligence à continuer à fournir des solutions et des produits différenciés et leaders sur le marché », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Course5 Intelligence, la société d’analyse et d’analyse de données pure-play, a conclu des partenariats de recherche basés sur l’IA avec BITS Pilani et l’Université Woxsen. « L’objectif est de favoriser la collaboration industrie-université et de nourrir les talents dans les technologies émergentes grâce à la recherche dans le monde réel, tout en aidant Course5 Intelligence à continuer à fournir des solutions et des produits différenciés et leaders sur le marché », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Course5 Intelligence propose à ses clients de multiples solutions d’analyse numérique, client et marketing. Avec BITS Pilani, Course5 Intelligence parraine un programme de recherche de trois ans pour l’application de techniques de neurosciences cognitives et d’apprentissage multimodal en profondeur pour comprendre le comportement, l’attention, la mémoire et le parcours décisionnel des consommateurs. Dans le cadre de l’alliance avec l’Université Woxsen, Course5 Intelligence fournira aux professeurs et aux étudiants des projets de stage autour de plusieurs cas d’utilisation dans l’analyse client et marketing.

Ashwin Mittal, PDG de Course5 Intelligence, a déclaré : « Nous nous efforçons constamment de soutenir les universités et de préparer les étudiants à l’industrie. En proposant des problèmes complexes du monde réel pour la recherche et le développement conjoints, nous pensons que notre alliance tirera parti de l’expertise et stimulera les synergies entre les universités et l’industrie.

