Une majorité d’électeurs voit un besoin urgent de réforme de la police suite au verdict Chauvin

Une majorité d’électeurs américains pense que la nécessité d’une réforme de la police est encore plus urgente à la suite de la condamnation de l’ancien policier Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd, selon un nouveau sondage Vox / Data For Progress.

Dans un sondage réalisé dans la semaine suivant sa condamnation, 55% des électeurs probables ont déclaré qu’ils pensaient de cette façon, contre 30% qui ont déclaré qu’ils pensaient qu’il n’y avait pas de changement dans l’urgence et 9% qui ont déclaré qu’il y avait moins d’urgence après le procès. Les résultats différaient considérablement selon des critères partisans, 77% des démocrates affirmant que la réforme de la police était plus urgente, et 50% des indépendants et 34% des républicains affirmant la même chose.

Auparavant, Axios avait rapporté que les assistants du Congrès estimaient que le verdict avait aidé à alléger la pression sur les législateurs pour qu’ils prennent plus de mesures à court terme, car c’était le résultat que de nombreux militants et électeurs soutenaient. «Un acquittement ou une annulation de procès impliquant l’ancien policier aurait déclenché des violences et des jours plus de protestations – et une pression bipartite supplémentaire pour agir sur la réforme criminelle et policière », ont rapporté Alayna Treene et Kadia Goba d’Axios. Des manifestations à grande échelle dans ce sens auraient peut-être encore accru le tollé du public. Mais comme ce sondage l’indique, même en l’absence de cela, la plupart des gens considèrent toujours la réforme de la police comme une question vitale que les législateurs doivent aborder.

Le sondage a été mené alors que les législateurs du Congrès poursuivent les négociations sur la réforme de la police, et a été mis en place en deux parties, entre le 21 et le 23 avril, avec 1438 électeurs probables, et les 23 et 25 avril, avec 1189 électeurs probables. Les deux enquêtes ont une marge d’erreur de 3 points de pourcentage.

Comme Gabby Birenbaum a écrit pour Vox, le sénateur Tim Scott (R-SC), le principal négociateur républicain sur la réforme de la police, a signalé ce dimanche un optimisme renouvelé quant à un accord potentiel sur la question. La principale question maintenant, si un accord est conclu, est de savoir dans quelle mesure il est ambitieux – ou non -.

La réforme de la police échoue au Congrès depuis un an

Le Congrès est déjà venu ici. L’année dernière, les démocrates du Sénat avaient rejeté la proposition des républicains pour être trop étroite, tandis que les dirigeants du GOP ont fait valoir que la législation des démocrates de la Chambre limiterait inutilement les protections juridiques des policiers.

Cette année, Scott, avec le sénateur Cory Booker (D-NJ) et la représentante Karen Bass (D-CA), mènent les efforts pour trouver un accord bipartisan. Le président Joe Biden a exhorté le Congrès à «trouver un consensus» sur la réforme de la police d’ici le 25 mai, anniversaire de la mort de Floyd, une date que Bass a également citée comme une date limite.

Bien que les propositions démocrates et républicaines existantes présentent de nombreuses différences, Scott a déclaré qu’il espérait qu’un compromis potentiel sur l’immunité qualifiée, un bouclier juridique qui rend plus difficile la poursuite des policiers pour actes répréhensibles, pourrait conduire à un accord. Dans sa proposition, les services de police, plutôt que les agents individuels, porteraient la responsabilité légale en cas d’actes répréhensibles, une tentative de dissuader un tel comportement qui ne ferait pas courir tous les risques à l’individu.

«Comment changer la culture de la police?» Scott a déclaré lors d’une apparition face à la nation dimanche. «Je pense que nous faisons cela en rendant l’employeur responsable des actions de l’employé. Nous faisons cela avec des médecins. Nous faisons cela avec des avocats. Nous faisons cela dans presque toutes nos industries. Si nous faisons cela dans l’application de la loi, l’employeur changera la culture. Au lieu de changer ou de ne pas changer un agent, tous les agents se transformeront parce que les ministères assument une plus grande part de ce fardeau.

Cette idée a déjà provoqué des réactions négatives de la part des progressistes, y compris le représentant Jamaal Bowman (D-NY), bien que Scott espère pouvoir éventuellement rallier les démocrates et les républicains.

Comme un précédent sondage Vox / DFP l’a révélé en avril, une majorité écrasante d’électeurs probables soutiennent les réformes de la police, y compris l’interdiction des étranglements et des mandats de non-coupure, des subventions pour les caméras corporelles et des modifications de l’immunité qualifiée.

Dans la dernière enquête, le soutien à la réduction de l’immunité qualifiée est resté constant, bien que loin d’être écrasant: 51% des personnes interrogées pensent que les gens devraient être en mesure de poursuivre plus facilement les policiers pour les mesures qu’ils ont prises pendant leur service.

L’enquête a également révélé que 72% des personnes pensaient que le verdict Chauvin avait été décidé à juste titre, dont 91% des démocrates, 72% des indépendants et 51% des républicains.

En fin de compte, comme un sondage après sondage l’a révélé, la plupart des gens se tournent vers les législateurs pour faire plus, après que le Congrès a bloqué la question dans le passé.