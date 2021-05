Une majorité d’entre vous utilisent ce profil sonore sur vos téléphones

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

De nos jours, les smartphones font bien plus que simplement passer et recevoir des appels. La plupart d’entre nous s’échappent dans nos téléphones pour la messagerie instantanée, la consommation de médias, la navigation sur le Web ou tout simplement pour faire défiler sans but les médias sociaux. Mais lorsqu’un appel arrive, votre téléphone sonne-t-il?

Nous avons récemment mené un sondage sur notre site Web pour demander à nos lecteurs leur profil sonore préféré sur leurs téléphones. Voici les résultats de ce sondage.

Quel profil sonore utilisez-vous principalement sur votre téléphone?

Résultats

Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus, la plupart de nos lecteurs – 48,3% des 1426 répondants – préfèrent garder leur téléphone en mode sonnerie.

Pendant ce temps, 31,3% des électeurs choisissent de garder leur téléphone en mode vibreur et 14,8% ont leur téléphone mis en mode silencieux.

Un petit pourcentage des répondants (2,6%) laissent leurs appareils en mode Ne pas déranger que des entreprises comme Apple et OnePlus facilitent grâce à des curseurs d’alerte.

3% des électeurs ont également choisi l’option «autre» dans notre sondage. Ils ont laissé des commentaires sous notre article de sondage pour nous dire exactement quels profils sonores personnalisés ils utilisent.

Voici ce que nos enquêteurs avaient à dire.

Vos commentaires

DBS: Eh bien… C’est UN TÉLÉPHONE, donc ça semble un peu stupide de désactiver la sonnerie. Je le garde et j’ai programmé le MDN pour mon heure de coucher afin que je n’ai même pas besoin de me soucier des profils sonores, jamais. Si j’ai une réunion et que je ne peux vraiment pas être interrompu, mon téléphone est éteint.

Madhur Tewani: Je laisse le téléphone au MDN avec plusieurs règles programmées en fonction du jour de la semaine et de l’heure de la journée. Principalement pour ne pas être dérangé par les conversations des contacts non suivis et les notifications sans conversation.

Les appels et les conversations sont toujours sur la sonnerie des contacts favoris, parfois même les appels des appelants inconnus sont sur la sonnerie.

EeZeEpEe: sonnerie activée sauf au travail, je la mets en mode silencieux et laisse ma montre m’alerter des messages et des appels téléphoniques.

Hutcb21: J’utilise les routines Bixby pour couper le son de mon téléphone la nuit, le régler pour qu’il vibre pendant les heures de travail et régler le son pour le reste de mes heures d’éveil, puis d’autres routines modifient le volume en fonction de certaines conditions telles que l’emplacement ou la connexion à un certain Réseau Wi-Fi.

Thelonius: Je laisse mon téléphone en mode vibreur car il est toujours sur moi et j’ai une smartwatch qui reçoit de toute façon des notifications. La plupart de ma journée est passée au travail ou dans une pièce avec au moins une autre personne, donc avoir ma sonnerie serait tout simplement désagréable. Les notifications sonores ne sont activées que lorsque j’attends un message ou un appel téléphonique important / urgent. J’ai mis mon téléphone en mode silencieux avant de me coucher. J’ai également un curseur d’alerte à 3 étapes, ce qui facilite le changement de profil. IDK pourquoi chaque téléphone n’en a pas. Aux États-Unis, il n’y a vraiment qu’Apple et Oneplus.

paulius: Mon téléphone est toujours en mode vibreur uniquement et je ne le sens généralement pas, mais j’ai un Samsung Band qui vibre avec des notifications importantes.

Robert John Hebert: Silencieux quand le soleil ne brille pas sur moi. Très court single «ding» pendant la journée. Ma montre vibre.

Sanket Prabhu: En tant que conseiller en vente d’assurance, j’ai tendance à garder mon téléphone temporairement muet pendant les réunions. Pour la nuit, j’ai mis la routine Bixby en mode vibration. En dehors de cela, le téléphone est sur une sonnerie personnalisée le reste de la journée.

thesecondsight: Toutes mes sonneries sont personnalisées. Certaines sont des chansons de ma collection éclectique de musique au fil des ans. Certains sont des partitions musicales de jeux vidéo ou de films. Certains sont même des citations de livres préférés. Je crée toutes mes sonneries avec l’éditeur audio / outil d’enregistrement Audacity et Linguatec Voice Reader, une application de synthèse vocale. Il n’y a aucune raison pour que les sonneries soient ternes et ennuyeuses.

EasyCare: je le laisse avec une sonnerie activée. Aujourd’hui, je ne reçois principalement que des appels téléphoniques de coursiers ou de livraison de nourriture. Je m’assure également que les notifications ne sonnent que de celles dont je prends soin. Si j’ai besoin d’un peu de calme, j’active le mode DND chronométré. Je trouve étrange que quelqu’un fasse taire un appareil de communication par défaut sans raison claire.

2Star Hoodlum: Mon appareil est destiné à la consommation multimédia en premier, puis au téléphone. Silencieux et très occasionnellement en vibration, il y a rarement une situation qui nécessite mon attention immédiatement.