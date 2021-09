Une maman atteinte d’un cancer de stade 4 a un bébé – mais s’inquiète du temps qu’elle lui reste ⋆ .

Joanna est atteinte d’un cancer du poumon de stade quatre, incurable. (Photos : Jam Press/Joanna Jonathan)

Une femme qui pense être la première personne au Royaume-Uni à accoucher en sachant qu’elle est atteinte d’un cancer de stade 4 a eu une petite fille en bonne santé.

Joanna Jonathan, 36 ans, de Haslingden, Lancashire, a eu bébé Dylann le 15 juin 2021, près de deux ans après avoir été diagnostiquée.

“Ne pas être avec mes filles est ma plus grande peur”, dit-elle.

« Savoir qu’un jour je ne serai pas là pour mes enfants, c’est comme un poignard au cœur. Aucune mère ne s’inscrit pour cela.

«Nous sommes censés protéger nos bébés, nous sommes censés être là pour eux.

«Mes enfants sont si jeunes, il y a une réelle possibilité qu’ils ne se souviennent pas du tout de moi, seulement à partir des photos et de ce qu’on leur dit de moi.

« Si mon amour pour mes enfants pouvait me garder en vie, je vivrais pour toujours. (Photo : Jam Press/Joanna Jonathan)

«C’est déchirant, mais ils ont un père incroyable et je suis plus que reconnaissant d’avoir pu offrir à mes bébés le cadeau l’un de l’autre.

«Ils sauront pour toujours à quel point je les ai aimés. Si mon amour pour mes enfants pouvait me garder en vie, je vivrais pour toujours.

Malgré ses inquiétudes de ne pas être là pour voir ses filles grandir, Joanna et son mari Daniel étaient ravis d’ajouter à leur famille car c’était quelque chose qu’ils ne pensaient pas pouvoir arriver après qu’on lui ait dit qu’elle avait un cancer du poumon ALK-positif.

«Toute mon équipe médicale, les médecins généralistes, les oncologues et les sages-femmes m’ont dit que j’étais la première femme à avoir un cancer de stade quatre et à avoir un bébé», explique Joanna.

«Bien qu’il ne soit pas rare que les femmes soient diagnostiquées pendant la grossesse, en particulier pour le cancer du sein d’origine hormonale, elles ne connaissent personne qui a deux ans après un diagnostic de cancer de stade quatre et qui a eu un bébé. C’est assez surréaliste.

« J’ai beaucoup de chance que, bien que mon cancer soit incurable, il n’est pas lié aux hormones, donc la possibilité d’avoir un bébé n’a pas été supprimée, ce qui est malheureusement le cas pour de nombreux autres cancers avancés.

“Mais je suis tellement fière d’avoir donné à d’autres femmes et hommes atteints d’un cancer du poumon ALK-positif de l’espoir pour l’avenir et d’avoir leur propre famille.”

Joanna était enceinte de Freya lorsqu’elle a commencé à souffrir d’une myriade de maladies, notamment des infections pulmonaires répétées, une toux, une perte d’appétit, un essoufflement et une voix rauque.

Parce que le cancer de Joanna n’est pas lié aux hormones, les médecins ont déclaré qu’il était sûr que sa grossesse se poursuive. (Photo : Jam Press/Joanna Jonathan)

On lui a d’abord diagnostiqué une pleurésie, une pneumonie et plusieurs autres affections. Mais comme son état de santé ne s’améliorait pas, elle a finalement subi une radiographie pulmonaire, suivie d’un scanner et d’une bronchoscopie.

Joanna a finalement été diagnostiquée le 23 juillet 2019 – 14 mois après avoir commencé à ressentir des symptômes – et a dit qu’elle avait un cancer du poumon ALK-positif, qui est une mutation dans l’ADN des cellules pulmonaires qui se produit lorsque deux gènes sont fusionnés, affectant principalement les jeunes et les femmes d’âge moyen.

Le cancer s’était propagé à ses ganglions lymphatiques et aux deux côtés de sa poitrine et on lui a dit qu’il s’agissait du stade 4 – le stade le plus avancé.

En novembre de la même année, Joanna a commencé un traitement de chimiothérapie ciblé, qui comprenait la prise d’un médicament appelé Alectinib.

Malgré un traitement, Joanna a fini par tomber enceinte de manière inattendue.

“Ce n’était pas du tout prévu”, dit-elle. «J’étais sous contraception à l’époque et elle est juste un petit miracle.

«Ma grossesse a été difficile. L’anxiété qui accompagne un diagnostic de cancer est aggravée par toutes ces hormones supplémentaires.

“Étant un cas si unique, il n’y avait pas vraiment le soutien dont je pense avoir besoin.”

Parce que Joanna avait déjà un cancer, elle dit qu’elle n’était pas admissible aux soins donnés aux personnes diagnostiquées pendant la grossesse. Elle dit que cela a causé des problèmes lorsqu’elle a eu besoin d’un traitement parce que personne ne savait vraiment quoi faire d’elle.

“Mais j’ai eu un soutien incroyable de ma famille et je m’en suis très bien sorti”, ajoute-t-elle.

Même si les traitements médicamenteux ne sont pas recommandés pendant la grossesse, Joanna et ses médecins ont décidé de poursuivre le cours.

Ils se sont assurés que le bébé se développait sainement avec des analyses et des examens réguliers.

«Ma grossesse a été difficile. L’anxiété qui accompagne un diagnostic de cancer est aggravée par toutes ces hormones supplémentaires. (Photo : Jam Press/Joanna Jonathan)

«Je prends une thérapie ciblée sous forme de comprimés tous les jours», dit-elle. « Le cancer de stade 4 n’est pas curable, mais il peut être maintenu pendant plusieurs années.

«Bien que les médicaments ne soient pas recommandés pendant la grossesse, pour moi les risques d’arrêter l’emportaient sur les risques de rester dessus.

« J’ai eu une longue discussion avec mon équipe avant de prendre une décision.

“J’ai eu des analyses supplémentaires pour m’assurer que le bébé se développait comme elle le devrait et que tout allait bien, elle est absolument parfaite.”

La famille a été ravie d’accueillir Dylann en juin et le bébé de trois mois se porte bien.

“J’avais déjà Freya, elle avait six mois avant mon diagnostic mais je ne pensais pas que je serais capable de lui donner un frère”, dit-elle.

«J’ai deux sœurs et un frère dont je suis très proche, donc je suis ravi de pouvoir donner cette relation à mes filles.

“Quoi qu’il arrive à l’avenir, ils n’auront jamais à y faire face seuls.”

Bien que Joanna poursuive son traitement, elle sait que son cancer est incurable et qu’elle ne pourra peut-être pas voir ses enfants grandir.

Joanna essaie de rester positive et espère être là pour Daniel et les enfants le plus longtemps possible.

“En ce moment, je dois vivre dans l’état d’esprit qui me reste des années et des années”, dit-elle.

«Je ne peux pas faire face à l’alternative pour le moment.

«Mon mari et moi avons parlé et il connaît mes souhaits, mais c’est loin.

« Je saurai quand le moment sera venu, malheureusement, la mort par cancer est souvent lente et douloureuse, j’aurai le temps de me préparer quand j’en aurai besoin.

“Mais j’espère que ce n’est pas encore pour longtemps.”

