Une maman californienne sauve son fils de 5 ans de l’attaque d’un lion de montagne en utilisant ses “mains nues”

Une femme de la région de Los Angeles a combattu un lion de montagne de 65 livres qui attaquait jeudi son fils de 5 ans à mains nues, selon le California Department of Fish and Wildlife.

L’animal a attaqué le garçon alors qu’il se trouvait dans la cour de sa famille à Calabasas, le laissant avec des blessures à la tête, au cou et à la poitrine, a annoncé samedi le département.

Le lion des montagnes “l’a traîné sur environ 45 mètres” sur la pelouse, a déclaré le capitaine Patrick Foy, porte-parole du département.

Le garçon était dans un état stable, se remettant de l’incident, selon le département.

La mère du garçon a entendu l’agitation de l’intérieur de la maison et a couru à l’extérieur et “a commencé à frapper et à frapper le lion de montagne à mains nues et l’a éloigné de son fils”, a déclaré Foy.

“Le véritable héros de cette histoire est sa mère car elle a absolument sauvé la vie de son fils.”

Cette photo du 10 juillet 2016, montre une femelle adulte sans collier photographiée avec un appareil photo à capteur de mouvement dans les montagnes Verdugos, dans le comté de Los Angeles, en Californie. (Presse associée)

Le lion de montagne a ensuite été tué par un agent de la faune.

Les parents ont immédiatement conduit le garçon à l’hôpital, où les forces de l’ordre ont été informées de l’attaque et ont envoyé un agent de la faune sur les lieux.

Une fois à la maison, l’officier a découvert un puma accroupi dans les buissons avec ses “oreilles en arrière et lui sifflant”, a déclaré Foy.

“En raison de son comportement et de la proximité de l’attaque, le gardien a estimé qu’il s’agissait probablement du lion attaquant et, pour protéger la sécurité publique, a tiré et l’a tué sur place”, a déclaré le département de la faune. Des tests ADN ont prouvé plus tard qu’il s’agissait du lion attaquant.

Après que le lion de montagne ait été abattu, un autre est apparu et a été tranquillisé et déplacé vers un autre endroit. Ce lion de montagne, qui avait un collier et faisait partie d’une étude du National Park Service, ne faisait pas partie de l’attaque et n’a aucun antécédent connu d’attaque contre des humains, a déclaré le département.