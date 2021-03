Une maman célibataire. Un jeune marié. Un vétéran. Ce sont les victimes des fusillades d’Atlanta

Hyun Jung Grant, 51 ans, a travaillé dur au Gold Spa d’Atlanta pour garder la nourriture sur la table pour ses deux fils. Mais la mère célibataire avait encore du temps pour les devoirs de meilleure amie, y compris l’écoute de leurs «problèmes de fille».

Xiaojie Tan travaillait 12 heures par jour pour que sa famille puisse vivre une vie meilleure qu’elle. Pendant les longues heures qu’elle a passées au Young’s Asian Massage, la jeune femme de 49 ans a tenu une liste des villes et des continents qu’elle espérait visiter une fois à la retraite.

Les matriarches, dont l’amour pour leur famille était au centre de tout ce qu’elles faisaient, faisaient partie des huit personnes – dont six femmes asiatiques – tuées mardi par un homme armé visant des spas dans la région d’Atlanta. Les attaques sont survenues après une année de montée de la violence anti-asiatique et du racisme. Mais pour leurs familles, ils étaient plus que leurs ethnies, leur travail et la façon dont ils sont morts.

Grant «a consacré toute sa vie» à être une bonne mère, selon son fils aîné, Randy Park. «Elle était l’une de mes meilleures amies et la plus forte influence sur qui nous sommes aujourd’hui», a écrit Park, 23 ans, sur une page GoFundMe, qui a permis de collecter plus d’un million de dollars en moins d’un jour.

La mère de Park a immigré aux États-Unis depuis la Corée du Sud, où elle a enseigné dans une école primaire. À Duluth, en Géorgie, les trois n’avaient que l’autre. Maintenant, Park est devenu le seul gardien de son jeune frère et doit régler seul les frais funéraires. «C’est quelque chose qui ne devrait jamais arriver à personne», a-t-il écrit sur GoFundMe. « La perdre a mis une nouvelle lentille sur mes yeux sur la quantité de haine qui existe dans notre monde. »

Dans une interview avec The Daily Beast, Park dit que sa mère adorait danser, faire la fête et invitait souvent ses fils à se joindre aux festivités. «Je pourrais lui dire n’importe quoi», a déclaré Park. «Si j’avais des problèmes de fille ou autre. Ce n’était pas seulement ma mère. Elle était mon amie. »

GoFundMe

Tan était également altruiste et amusante à côtoyer pendant qu’elle «fournissait tout» à sa famille, ont déclaré ses proches. USA aujourd’hui. «Elle travaillait tous les jours, 12 heures par jour, pour que ma famille et moi ayons une vie meilleure», a déclaré la fille de Tan, Jami Webb, 29 ans.

Tan – dont les amis l’appelaient Emily – possédait deux entreprises, dont celle de Young, et elle s’est enflammée à l’idée de traverser le monde, selon le journal. Elle demandait souvent à ses clients des histoires sur leurs voyages, notant de nouveaux endroits où aller quand elle pouvait enfin arrêter de travailler. Tan était loin d’avoir 50 ans. Lorsque sa sœur de Nanning, en Chine, a appris la fusillade, elle a dû recevoir de l’oxygène pour l’aider à respirer selon USA aujourd’hui. La famille n’a pas eu le cœur de dire à la mère de Tan. «Nous avons dit à ma grand-mère que ma mère avait perdu son téléphone et ne pouvait pas répondre», a déclaré Webb.

Département de police de Kennesaw / Facebook

Au milieu de son chagrin, Dana Toole se souvient de la positivité de sa demi-sœur, Delaina Ashley Yaun Gonzalez, une jeune mariée de 33 ans et mère qui a été tuée alors qu’elle fréquentait Young’s Asian Massage pour la première fois avec son mari. «Elle était tout au sujet de sa famille», raconte Toole, 29 ans, à TIME. «Son monde était entouré de sa famille.»

Gonzalez a travaillé dans un Waffle House en tant que serveur et s’est marié en août. Elle l’a adorée, son fils de 13 ans et sa fille de huit mois. Toole est incrédule à la perte de sa sœur, qu’elle a décrite comme aimante, attentionnée et extravertie. «Je ne peux tout simplement pas croire que quelque chose comme ça lui soit arrivé», dit-elle.

Département de police de Kennesaw / Facebook

Paul Michels, un vétéran de l’armée américaine de 54 ans, travaillait chez Young sur son système de sécurité lorsqu’il a été tué par balle, selon son jeune frère, John Michels. Après avoir quitté l’armée, Paul Michels a quitté sa ville natale de Detroit pour la région d’Atlanta en 1995 pour travailler avec son frère dans l’industrie des systèmes de sécurité. Il a ensuite dirigé sa propre entreprise de systèmes de sécurité, qu’il dirigeait toujours à sa mort, dit son frère. Paul avait parlé de se lancer dans le secteur du massage thérapeutique en raison de son style de vie plus facile.

Département de police de Kennesaw / Facebook

«C’était un homme d’affaires indépendant très travailleur», a déclaré John Michels, 52 ans, à TIME, ajoutant que son frère était aussi un père de famille, un bon mari pour sa femme de 23 ans et un «conservateur très fort». Avec sa femme, Paul laisse dans le deuil quatre frères, trois sœurs, sa mère de 86 ans et de nombreux neveux et nièces.

Les autres vies perdues dans la tragédie de mardi incluent Soon C. Park, 74 ans; Suncha Kim, 69 ans; Yong A. Yue, 63 ans; et Daoyou Feng, 44 ans. Vendredi, les autorités ont publié les noms restants des huit personnes décédées.

Au moins une des familles a pardonné au tireur présumé. «Étant catholique et suivant le Christ, je devrai lui pardonner», dit John Michels. « Alors ma famille et moi lui pardonnons tous. »