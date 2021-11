Une maman de 100 ans avec 89 petits-enfants est honorée pour ses efforts de guerre

Le plus jeune arrière-arrière-petit-enfant de Ho n’a que cinq mois (Photo: North News & Pictures)

Une femme centenaire qui a constitué une famille nombreuse a révélé les secrets d’une vie longue et heureuse.

Jo Allan, qui a 12 enfants, 37, petits-enfants, 50 arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants, était entourée de sa famille et honorée pour son service de guerre alors qu’elle célébrait son anniversaire historique.

Interrogé sur le secret d’une longue vie, Jo a déclaré: « Il n’y a pas vraiment de secret, mais je pense qu’il est important d’avoir un état d’esprit heureux et d’essayer de ne pas s’inquiéter. »

Jo, de Middlesbrough, Teesside, est l’un des résidents les plus âgés du Royaume-Uni et fait partie des milliers d’ouvrières qui travaillaient dans une usine de munitions.

Son travail, basé à Aycliffe dans le comté de Durham, consistait à rechercher des balles défectueuses pendant la guerre.

Lors d’une petite réunion de famille à l’occasion de son 100e anniversaire, le maire de Middlesbrough, Andy Preston, a appelé pour faire une présentation surprise au nom du conseil.

Jo est maintenant officiellement un Aycliffe Angel (Photo: North News & Pictures)

Jo a reçu un certificat et une broche la reconnaissant officiellement en tant qu’ange Aycliffe et la remerciant pour sa contribution à la victoire en Europe.

M. Preston a déclaré: «Ces femmes ont été complètement ignorées et méconnues pendant trop longtemps, mais cela est mis en place maintenant parce que nous devrions raconter l’histoire des efforts que des gens comme Jo ont déployés pour soutenir les braves soldats qui combattaient.

«Je suis sûr que le travail incroyable que Jo et d’autres ont fait a sauvé de nombreuses vies. Il est temps de reconnaître les efforts de tous les Aycliffe Angels pendant la guerre qui ont contribué à changer le cours de l’histoire européenne pour le mieux.

Juste une partie de la famille mammouth de Jo (Photo: North News & Pictures)

Jo avait espéré célébrer son centenaire avec toute la famille mais, malgré l’annulation d’une fête prévue en raison de problèmes de Covid, elle s’est sentie très spéciale pour son grand jour.

Elle a reçu une carte d’anniversaire de Sa Majesté ainsi que des cartes et des messages vidéo de membres de sa famille d’aussi loin que le Canada, les États-Unis et l’Australie.

Mère de 12 enfants, Jo a été mariée à son mari Dave pendant 61 ans avant de décéder en 2005 à l’âge de 82 ans.

Son travail consistait à vérifier les balles avec des défauts pendant la guerre (Photo: North News & Pictures)

Leurs enfants comprennent huit filles – Pauline, Joan, Judith, Barbara, Mary, Catherine, Susan et Steph ainsi que leurs fils Doug, Bernard, Gerard et Dave.

Son aîné a maintenant 77 ans, tandis que son plus jeune arrière-petit-enfant n’a que cinq mois.

Au lieu de cadeaux d’anniversaire, Jo a demandé à ses amis et à sa famille de faire des dons à Our Hospitals Charity en faveur de l’unité d’AVC de l’hôpital universitaire James Cook, où Dave a été soigné avant son décès.

Un total de 1 500 £ a été donné jusqu’à présent et malgré une crise de santé il y a deux ans, Jo va toujours bien dans sa maison de soins à Linthorpe, à la périphérie de la ville.

« Nous devrions raconter l’histoire des efforts que des gens comme Jo ont déployés pour soutenir les braves soldats » (Photo : North News & Pictures)

La seule fois où elle a vécu loin du Nord-Est, c’était pendant la guerre, lorsque Dave a servi comme opérateur sans fil et mitrailleur à RAF Valley. Le couple récemment marié vivait à Anglesey au Pays de Galles avant un bref séjour à Hereford à la fin de la guerre.

L’aînée Pauline a déclaré: « Maman a toujours été la mère la plus aimante, la plus intéressante et la plus énergique, toujours en mouvement, nous mettant les enfants en premier et elle-même en dernier.

« Mon premier souvenir d’elle remonte à 1947 lorsque je suis rentré d’une promenade et que j’ai trouvé maman dans la cuisine avec les mains et les bras couverts de rouge.

« J’étais terrifiée, mais il s’est avéré qu’elle était en train de mourir les vieux rideaux de quelqu’un pour notre nouvelle maison. »

Plus : Parentalité



Le fils aîné Doug a rendu hommage à sa mère en déclarant: «Elle a non seulement eu 12 enfants, mais est ensuite retournée au travail à temps plein jusqu’à sa retraite à 65 ans.

«Sa blague préférée est qu’elle savait ce qu’elle faisait en portant autant d’enfants – en s’assurant qu’elle avait suffisamment de soignants en vieillissant.

« Et elle se plaint souvent que Covid l’empêche de partir en vacances, ce qui est injuste car il ne lui reste peut-être pas beaucoup d’années! »

