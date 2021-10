Une maman du Texas donne naissance à des jumelles après avoir été testée positive pour COVID

Une maman de San Antonio a donné naissance à deux petites filles en bonne santé malgré un test positif pour COVID-19.

La famille de Wendy Leal a déclaré qu’elle n’était pas sûre pendant des semaines que les jumeaux s’en sortiraient.

« Nous avons pensé: » oh mon dieu, que va-t-il se passer avec les filles « , a déclaré la sœur de Leal, Yessica Trevino, à KENS 5 de San Antonio.

Trevino a déclaré que le virus avait fait des ravages sur sa sœur, qui n’est pas vaccinée.

« Elle était malade et c’était difficile pour elle de parler et de rester », a déclaré Trevino à la station. « Moi en particulier, je n’ai jamais entendu quelqu’un être enceinte de COVID et tout allait bien. Alors oui, nous craignions que les filles n’y arrivent pas. »

Les médecins ont pratiqué une césarienne d’urgence et Leal a donné naissance à des jumeaux, Matilde et Renata, lundi dernier. Elle n’était avec eux qu’un instant avant qu’ils ne soient séparés.

« Dieu merci, ils n’ont rien attrapé », a déclaré Trevino. « Nous attendons juste que (les médecins) nous disent quand ils peuvent sortir. »