Une maman économe partage une astuce pour économiser de l’argent pour réutiliser les cartes de Noël

Une maman de deux enfants a une astuce de recyclage astucieuse (Photo: LatestDeals.co.uk)

Noël peut être incroyablement cher.

Mais une maman économe a partagé un hack de génie qui permet à ses cartes de Noël d’aller plus loin chaque année.

Jessica Jarrett a trouvé un moyen génial de créer des cartes de fête gratuites – qui non seulement économise de l’argent, mais protège également l’environnement.

La maman de deux enfants de 28 ans recycle les cartes qu’on lui a données en fabriquant des cartes-cadeaux à partir de ses anciennes.

Cela signifie qu’elle économise de l’argent sur les nouvelles cartes et évite que les anciennes ne finissent dans le bac de recyclage.

L’idée créative est née lorsque Jessica s’est rendu compte qu’elle était inondée de cartes de Noël chaque année. Elle a donc commencé à réfléchir à la façon de les réutiliser.

Il est temps de couper (Photo: LatestDeals.co.uk)



Certaines des adorables cartes-cadeaux de Jessica (Photo: LatestDeals.co.uk)

« Ma fille a huit ans, et chaque année depuis qu’elle est à l’école, elle rentre à la maison avec plein de jolies petites cartes de Noël de tous ses amis », a déclaré l’assistante de nuit du nord du Pays de Galles à LatestDeals.co.uk.

«Moi aussi, je finis par avoir quelques cartes de Noël de collègues de travail et de mes résidents dont je m’occupe dans la maison où je travaille.

« Au cours des deux premières années, je les ai jetés au recyclage, mais j’ai pensé qu’ils devaient sûrement être mieux utilisés.

Avant et après (Photo : LatestDeals.co.uk)



En action sous l’arbre (Photo : LatestDeals.co.uk)

«Ma fille et moi aimons faire beaucoup d’artisanat, j’ai donc décidé de commencer à garder les cartes que nous avions à Noël et de les ranger après les festivités avec toutes nos autres décorations.

« Avance rapide d’un an, et je commence à couper les cartes de Noël. »

Jessica a décidé de découper le motif imprimé sur les anciennes cartes pour créer ses propres étiquettes-cadeaux – avec des résultats étonnants.

Les jolies petites cartes-cadeaux (Photo : LatestDeals.co.uk)



Il y a aussi plus d’espace pour un message (Photo : LatestDeals.co.uk)

Elle ajoute que ces étiquettes faites maison et recyclées sont parfaites, car parfois celles achetées en magasin sont trop petites pour un message.

« Je trouve également qu’avec les étiquettes cadeaux achetées en magasin, je n’ai pas beaucoup d’espace pour écrire tous nos noms pour dire de qui vient le cadeau », poursuit-elle.

« En coupant les miens, je pourrais les faire assez grands en me laissant suffisamment d’espace pour qu’ils n’aient pas l’air entassés dans une petite boîte. »

Jessica souligne que c’est aussi une activité agréable pour toute la famille.

« Cela ne coûte pas un centime, même si cela permet d’économiser une livre, et vous pouvez même impliquer les enfants (évidemment la sécurité d’abord avec des ciseaux) », ajoute-t-elle.

« C’est aussi une bonne façon de passer une heure environ à écouter des chansons de Noël en arrière-plan. »

