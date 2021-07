Une maman partage un hack génial de 1 £ pour arrêter les irritations aux cuisses pendant la canicule au Royaume-Uni .

Dites adieu aux irritations des cuisses pour toujours (Photo: TikTok @mumlifewitherin)

Bien que nous soyons reconnaissants de la joie du temps ensoleillé, la chaleur entraîne certains problèmes.

La sueur, la soif et les irritations des cuisses sont trois qui viennent immédiatement à l’esprit.

Parce que le temps chaud est grand temps pour les shorts et les jupes, ce dernier est l’une des pires mises en garde contre les températures élevées.

La plupart d’entre nous connaissent vraiment la douleur et l’irritation qui accompagnent les irritations des cuisses. Des ourlets plus courts semblent être une bonne idée à l’époque, mais plus tard, nous vivons tous pour regretter la décision.

Cependant, une maman est venue sauver la journée après avoir partagé un hack génial à 1 £ pour arrêter la sensation de brûlure.

Erin, connue sous le nom de @mumlifewitherin sur TikTok, a partagé son hack « chub rub » dans une vidéo qui a été vue plus de 400 000 fois.

“A tous mes collègues aux cuisses épaisses, hes et theys, laissez-moi vous mettre sur quelque chose de très rapide”, a déclaré Erin à ses abonnés.

Erin fabrique alors deux produits qui, jure-t-elle, résoudront le problème.

Le premier est du talc liquide qu’elle a acheté dans la gamme pour bébés d’ASDA, Little Angels.

“Je pense que c’est 97 pence”, a déclaré Erin. En ligne, le produit est répertorié à 1,20 £, mais c’est toujours une bonne affaire.

Le deuxième achat de sauveur est la poudre à dépoussiérer Lush Silky Underwear.

Erin a conseillé aux utilisateurs de prendre un peu de talc liquide d’ASDA et de le frotter sur les deux cuisses.

“Vous obtenez ensuite ceci (Lush Silky Underwear) et le mettez par-dessus”, a-t-elle expliqué. « Je ne vous dis plus rien ! »

Elle a également dit aux téléspectateurs de porter le talc Asda dans un sac à main car il est assez petit pour tenir.

Ceux dans les commentaires ne pourraient pas être plus reconnaissants pour le hack intelligent d’Erin.

“J’en reçois dans ma boutique cette semaine”, a écrit un utilisateur.

« C’est le genre d’astuces pour lesquelles je suis ici. Merci, dit un autre.

En attendant, certains ont également pris le temps de partager leurs astuces anti-frottements.

Un spectateur utile a commenté : « Si vous ne trouvez pas de talc liquide nulle part, essayez Lanacane. C’est de chez Boots et ça marche bien pour moi.’

