Une maman tire un tout-petit d’un SUV quelques instants avant que des voleurs de voitures armés ne prennent le véhicule dans le Minnesota

Deux mineurs et un adulte ont été arrêtés pour avoir prétendument détourné un SUV sous la menace d’une arme dans le Minnesota quelques instants après qu’une femme ait réussi à sortir son enfant de 3 ans du véhicule ciblé.

« C’est incroyablement effrayant », a déclaré le porte-parole de la police de St. Paul, Steve Linders, à FOX 9 Minneapolis. « C’est effrayant pour elle. »

Les autorités disent que cela s’est produit vers 9h30 mardi matin à St. Paul, Minnesota. La victime a déclaré que son véhicule avait été bloqué par trois suspects armés d’une arme de poing qui l’ont pointée sur elle, selon la police. Elle a sorti son enfant du véhicule avant que les suspects ne décollent dans son SUV.

Les députés du RCSO alertés sur un détournement de voiture sous la menace d’une arme à feu à Saint-Paul. Avec l’aide du bureau du shérif du comté de Hennepin, de Saint Paul PD et de Minneapolis PD, les trois suspects ont été arrêtés et le véhicule détourné a été récupéré. (Bureau du shérif du comté de Ramsey)

« C’est déchirant et incroyablement préoccupant, heureusement, la mère de l’enfant a pu sortir l’enfant de la voiture avant que cela n’empire », a déclaré Linders.

Alors que les députés du bureau du shérif du comté de Ramsey recherchaient la voiture volée, ils ont été informés que le véhicule pouvait avoir été utilisé dans un autre braquage ailleurs à Minneapolis. Un autre vol à main armée a eu lieu près de l’endroit où le véhicule détourné a été vu pour la dernière fois. Les suspects correspondaient à la description des suspects de détournement de voiture, et le véhicule correspondait à la description du véhicule détourné.

Les députés ont poursuivi leur enquête en coopération avec le service de police de Saint-Paul. Vers 13 h 30, des informations ont révélé que le véhicule se trouvait dans le nord de Minneapolis. Les adjoints du shérif du comté de Ramsey, les adjoints du shérif du comté de Hennepin et la police de Minneapolis ont pu localiser le véhicule et appréhender les deux suspects en suspens – un jeune homme et un homme adulte – à la suite de poursuites à pied.

Lorsque les députés ont localisé le véhicule détourné, un jeune homme s’est enfui de la banquette arrière. Un député l’a poursuivi à pied jusqu’à ce qu’il soit appréhendé. Un communiqué de presse indique que le jeune homme de 17 ans a des antécédents criminels comprenant des vols aggravés et des arrestations avec armes.

Un homme adulte, identifié comme Isaiah Charles Foster, 18 ans, de Richfield, et un deuxième mineur, un homme de 14 ans, ont été arrêtés après une autre poursuite à pied. Foster a des antécédents criminels qui incluent des détournements de voitures et des vols de voitures. Et Foster et le jeune de 14 ans étaient tous deux recherchés dans le cadre d’un autre détournement de voiture à Minneapolis.

Les responsables de l’application des lois pensent que les suspects pourraient avoir été impliqués dans plusieurs détournements de voiture au cours des derniers mois.

Personne n’a été blessé lors de ces incidents.

FOX 9 a rapporté que de jeudi à lundi à Minneapolis, la police a signalé neuf détournements de voiture. Au cours des dernières 24 heures, cinq voitures ont été volées dans la banlieue voisine de Golden Valley.