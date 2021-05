Une manière effrayante dont les nouveaux trackers AirTag d’Apple peuvent être abusés – .

Même avant qu’Apple ne dévoile le tracker AirTag, nous avons appris que la société avait intégré des protections dans iOS 14.5 pour empêcher les abus d’AirTag. iOS avertira les utilisateurs d’iPhone lorsqu’il détectera un tracker AirTag les suivant afin qu’ils puissent le désactiver et empêcher les harceleurs de garder une trace de leur emplacement. Un AirTag qui a été absent du propriétaire pendant trois jours émettra également un son lorsqu’il est déplacé afin que les utilisateurs d’Android puissent également le découvrir. Apple a également expliqué que les AirTags n’étaient pas conçus pour suivre les enfants ou les animaux de compagnie, et les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité ci-dessus expliquent pourquoi il est difficile de suivre les personnes utilisant les AirTags.

Mais une organisation à but non lucratif traitant de la violence à l’égard des femmes a identifié une situation dans laquelle les AirTags peuvent être utilisés pour suivre des victimes sans méfiance sans déclencher la protection mise en place par Apple pour empêcher le harcèlement criminel.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le groupe NNEDV (National Network to End Domestic Violence) a abordé les technologies de suivi comme AirTag dans une interview avec FastCompany, expliquant un scénario dans lequel les protections d’Apple pourraient échouer.

Apple dispose d’un document d’assistance dans lequel il détaille le fonctionnement du suivi AirTag et les protections de sécurité et de confidentialité intégrées au service de suivi Find My:

AirTag a également été conçu pour décourager les suivis indésirables. Pour décourager le suivi à votre insu, Find My vous avertira si un AirTag inconnu se déplace avec vous au fil du temps. Un AirTag qui n’est pas avec la personne qui l’a enregistré pendant une période prolongée jouera également un son lorsqu’il est déplacé afin que vous puissiez le trouver, même si vous n’utilisez pas d’appareil iOS. Si vous détectez un AirTag inconnu, suivez les étapes ci-dessous pour en savoir plus sur l’AirTag et comment le désactiver.

Apple n’a pas initialement expliqué à quelle vitesse l’alerte AirTag «bouge avec vous» peut se produire si vous êtes un utilisateur d’iPhone suivi avec un AirTag, mais la société a déclaré au blog que cela se produirait lorsque vous arriviez chez vous, ce qui est l’adresse que vous avez enregistrée sur votre carte Apple «Moi» ou à des endroits spécifiques que votre téléphone a appris que vous visitez fréquemment.

Un avertissement de confidentialité indique à un utilisateur d’iPhone qu’un AirTag inconnu voyage avec lui. Source de l’image: Apple Inc.

Mais cela ne fonctionnera pas pour les utilisateurs d’Android qui pourraient être suivis avec un AirTag. Ils ne seront informés qu’ils pourraient avoir un tracker AirTag sur eux après trois jours. NNEDV a déclaré que cela pourrait être un problème pour les utilisateurs d’Android qui vivent avec des conjoints violents qui pourraient utiliser des AirTags pour suivre leurs victimes.

«Trois jours ne fonctionneront pas si vous rentrez chez vous tous les jours avec la même personne qui vous suit… C’est un espace d’apprentissage [that] J’espère qu’Apple envisagera et travaillera à intégrer des protections avec ce modèle de menace », a déclaré Corbin Streett, spécialiste de la sécurité de la technologie NNEDV, au blog. “[Apple] pense au modèle de menace où c’est un harceleur qui passe devant quelqu’un dans la rue qu’il ne connaît pas – ce modèle de danger étranger – mais qu’en est-il quand c’est la personne que vous revenez à la maison tous les jours? »

Fast Company souligne qu’Apple a déclaré lors d’entretiens récents que la règle des trois jours pourrait être allongée ou raccourcie à l’avenir.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.