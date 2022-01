Une manifestante du 6 janvier affirme dans un procès fédéral que la police de DC l’a battue

Victoria White a déposé une plainte fédérale contre le département de police de Washington, DC, alléguant des voies de fait, des coups et blessures et une force excessive après que des agents l’auraient battue dans le tunnel West Terrace du Capitole américain le 6 janvier 2021.

Le procès a été déposé auprès du tribunal de district américain du district de Columbia et a initialement demandé 1 million de dollars de dommages et intérêts, rapporte Epoch Times.

Son avocat Joseph McBride souligne trois heures de séquences de surveillance du 6 janvier publiées le mois dernier qui montreraient que White a été poussée dans le tunnel après avoir dit à la foule de ne pas entrer dans le Capitole. Une vidéo montrerait que White aurait été frappé par des agents avec des matraques et des poings environ 40 fois en quatre minutes.

Epoch rapporte que McBride a déclaré qu’il pensait qu’un superviseur de la police de Metro DC est l’officier en chemise blanche sur la vidéo était particulièrement violent et a ciblé la tête et le visage de White avec une matraque en acier et des coups de poing. L’officier est étiqueté dans le procès comme étant l’officier John Doe 1.

Le procès demande des dommages-intérêts au service de police métropolitain de DC et à sept agents « avec un montant en dollars nettement supérieur à la demande préliminaire d’un million de dollars », a déclaré McBride. La poursuite allègue « saisie déraisonnable/force excessive et violations de la procédure régulière » et des allégations concernant notamment la négligence, les voies de fait, les coups et la détresse émotionnelle.

McBride a déclaré que son client était un survivant de violence domestique physique et verbale.

« Des années de guérison et de progrès lui ont été littéralement battues par la police le 6 janvier », a déclaré McBride dans un communiqué. « Les cicatrices et les traumatismes liés aux abus passés ont été à nouveau déchirés. Une multitude de blessures traumatiques répétitives préexistantes [were] aggravée au point où elle ne pourra jamais se remettre complètement.

White a déclaré lors d’une interview avec Newsmax qu’elle s’attendait à ce que le 6 janvier soit « juste un autre rassemblement Trump ».

« Rien ne réparera jamais le tort commis contre Mme White, mais s’assurer qu’elle est indemnisée pour les blessures flagrantes qu’elle a subies le 6 janvier 2021 est certainement un début », a déclaré McBride.

