Une manifestation à Londres éclate alors que des milliers de personnes inondent Oxford Street dans la fureur de Covid « No Vax Passports ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Une foule de milliers de manifestants défile dans Oxford Street à Londres pour exiger la suppression des laissez-passer NHS Covid. La démonstration fait partie d’une démonstration mondiale de plus de 160 pays. Un militant du groupe Ensemble, une alliance « unie contre la réponse autoritaire inutile du gouvernement au COVID-19 » peut être entendu dans une vidéo publiée sur Twitter disant : « Nous allons continuer à nous battre ».

Il poursuit: « Pas de passeports vaccinaux, pas de mandats de vaccins, unissons-nous. »

Les domaines de préoccupation de Together sont le passeport vaccinal; vaccination des enfants; la loi sur le coronavirus 2020, qui selon eux « devrait être abrogée et non renouvelée » ; Politiques « Pas de jab, pas de travail » ; tests de masse obligatoires ; les fermetures et l’absence de débat ouvert sur la pandémie.

Une déclaration sur le site Web de l’alliance indique : « Le gouvernement a utilisé ses pouvoirs, par l’intermédiaire d’organismes comme l’Ofcom, pour mettre fin aux discussions sur leurs politiques, étouffant les voix avec des stratégies alternatives.

« Nous devons être libres de ne pas être d’accord pour trouver les meilleures solutions et les meilleurs résultats pour tous. »

