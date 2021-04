Une manifestation anti-lockdown “ sera soulevée avec la haute direction de la police du Met ”

UNE

Le chef de la police a déclaré qu’une manifestation contre le verrouillage au cours de laquelle huit policiers ont été blessés sera soulevée avec la haute direction de la police métropolitaine avec «la plus grande urgence».

Les manifestants ont lancé des bouteilles alors que les agents tentaient de disperser la foule à Hyde Park samedi soir après une marche et un rassemblement qui comportaient des banderoles avec des messages tels que: «Vous n’avez pas besoin de preuves pour connaître la vérité.»

Des photographies publiées sur les réseaux sociaux ont montré une policière saignant d’une coupure à la tête tandis qu’une autre souffrait d’une blessure similaire au front.

Coronavirus – Sam 24 avril 2021 / PA Wire

Le Met a déclaré que deux policiers avaient été emmenés à l’hôpital, bien que leurs blessures ne soient pas considérées comme graves.

Ken Marsh, président de la Metropolitan Police Federation – qui représente des milliers d’officiers de base de Scotland Yard – a déclaré: «Nous pouvons assurer à tout le monde que nous évoquerons les scènes dont nous avons été témoins à Hyde Park hier avec la haute direction de la police métropolitaine. avec la plus grande urgence.

«La sécurité de nos policiers devrait être une priorité. Nous souhaitons à tous nos collègues blessés un prompt rétablissement et nous les soutiendrons du mieux que nous pouvons. »

La manifestation, qui a également eu lieu sur Oxford Street, a eu lieu près de deux semaines après l’assouplissement des restrictions de verrouillage de Covid-19.

Le Met a déclaré que cinq personnes avaient été arrêtées pour des infractions, notamment des agressions contre la police et des infractions à l’ordre public.

M. Marsh a ajouté: «Une manifestation pacifique pourrait bien être la pierre angulaire de la démocratie – et les policiers ont un rôle à jouer pour faciliter cela – mais les scènes que nous avons vues à Hyde Park hier d’une mince ligne bleue de policiers courageux et tristement ensanglantés attaqués par les voyous étaient tout sauf pacifiques.

Coronavirus – Sam 24 avril 2021 / PA Wire

«Les policiers sont des êtres humains qui sortent tous les jours pour assurer la sécurité des gens.

«Beaucoup de gens semblent avoir oublié cela en ce moment, mais nous continuerons de leur rappeler.

«Nos collègues ont parfaitement le droit de rentrer chez eux auprès de leur famille à la fin de leur quart de travail. Pas à l’hôpital.

M. Marsh a souligné que le pays est toujours au milieu d’une pandémie, ajoutant que «nos policiers non vaccinés méritent une plus grande protection».

Pendant ce temps, un expert a déclaré que les manifestants anti-lockdown qui touchent, crient et évitent les masques sont «à tout le moins un risque potentiel» de propagation du coronavirus, ajoutant qu’il existe des preuves d’événements de masse ayant un impact.

Le professeur Stephen Reicher, de l’Université de St Andrews et membre du Scientific Pandemic Insights Group on Behaviors (Spi-B), qui conseille les ministres, a déclaré que les comtés américains qui ont organisé des rassemblements Trump ont vu des pics d’infection plus importants que ceux qui ne l’ont pas fait. .

Il a déclaré à l’agence de presse PA: «De plus, les rassemblements électoraux de masse en Inde et l’autorisation de faire avancer d’énormes festivals religieux de 2022 à 2021 (le Kumbh Mela à Haridwar) est une explication de l’énorme augmentation des cas en Inde.

«Tout dépend de la manière dont les gens se comportent lors de ces événements. S’ils maintiennent la distance et portent des masques, il y a peu de danger.

«S’ils ignorent explicitement les restrictions, s’ils rejettent les masques, se tiennent près les uns des autres, se touchent, crient et chantent, alors – pour en revenir aux premiers principes – il y a probablement un risque.

«Étant donné que les manifestations contre le verrouillage font toutes ces choses, elles représentent à tout le moins un risque potentiel.»