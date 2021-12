Une manifestation contre les mesures de Covid fait 13 blessés parmi le personnel des services d’urgence en Allemagne | Monde | Des nouvelles

Des manifestants se sont rassemblés dans la ville allemande de Mannheim pour manifester contre les mesures introduites pour aider à limiter la propagation du coronavirus. Cependant, les organes de presse locaux ont rapporté que les scènes avaient empiré, 13 membres du personnel des services d’urgence ayant été blessés lors de la manifestation.

Les manifestants, qui ont ignoré l’interdiction de se rassembler, ont apparemment résisté lorsque les ascenseurs ont été arrêtés.

Plusieurs personnes ont été arrêtées pour des actes de résistance et des agressions physiques, le Berliner Morgenpost suggérant que 13 personnes ont été placées en garde à vue ou polizeigewahrsam.

Le journal allemand, basé dans la capitale à quelque 388 milles de la manifestation, a également affirmé qu’il restait à voir si une personne comparaîtra devant un juge pour lésions corporelles.

Cependant, 131 autres personnes auraient été signalées pour avoir enfreint la loi sur les rassemblements.

L’Allemagne a signalé 50 968 nouveaux cas de COVID-19 vendredi et environ 70% de la population du pays est désormais entièrement vaccinée.

Berlin a récemment introduit une nouvelle interdiction de voyager pour les personnes arrivant du Royaume-Uni après que l’Allemagne a identifié la Grande-Bretagne comme une variante du virus préoccupante.

Le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach, 58 ans, a averti qu’Omicron pourrait déclencher une « cinquième vague massive » de pandémie.

Selon le site d’information deutschland.de, les réglementations sur les coronavirus imposées à partir du 2 décembre incluent une interdiction pour les personnes non vaccinées de l’État de faire leurs achats dans les épiceries, les pharmacies et les parapharmacies, introduisant une restriction de 30 à 50 pour cent sur la capacité des personnes assistant à de grands événements et réunions de personnes non vaccinées. être limité à son propre ménage et à un maximum de deux personnes d’un autre ménage.

Le site Web affirme également que les Allemands seront « interdits » d’assister à des rassemblements publics le soir du Nouvel An et que la vente de feux d’artifice sera interdite.