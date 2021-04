Une maquette de Di Stéfano pour Jürgen Klopp

08/04/2021 à 17:29 CEST

L’entraîneur anglais de Liverpool, l’Allemand Jürgen Klopp, qui a décrit le stade Alfredo Di Stéfano comme un « terrain d’entraînement » Dans lequel ils ont été battus 3-1 par le Real Madrid lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, ils recevront une maquette du stade, offerte par une entreprise.

Klopp a fait remarquer avant le match que c’était « un terrain d’entraînement », a déclaré plus tard que pour son équipe il était « étrange » d’y jouer et a assuré que le retour se jouera dans « un vrai stade », en référence à Anfield Road.

« Nous sommes fiers de jouer pour Alfredo di Stéfano », a répondu le Français Zinedine Zidane.

Suite à cette polémique, les dirigeants de la société qui fabrique les modèles officiels de Di Stéfano, Eleven Force, ont décidé d’envoyer à l’entraîneur de Liverpool une reproduction en trois dimensions du stade de Valdebebas.

« Nous savons que Jurgen est un gars avec un grand sens de l’humour et il l’accueille avec bonne humeur. De plus, nous lui enverrons également un Wanda (Metropolitan) pour lui servir de souvenir de ses derniers Champions remportés (en 2019) et un Son Moix pour quand, comme il l’a commenté, ils décident de venir entraîner le Real Mallorca », a déclaré José Guerrero, chef de cette société qui vend des modèles de 50 stades mondiaux et qui a vendu l’an dernier 100 000 unités.