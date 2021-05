Une maquette révèle que l’iPhone 13 aura une encoche plus petite et des caméras plus grandes | La technologie

Tout indique qu’Apple procédera à quelques modifications de conception de l’iPhone 13. Parmi les principales nouveautés figurent une encoche plus petite et des caméras arrière plus grandes.

Il reste encore quelques mois avant de connaître le nouvel iPhone 13. Si Apple suit son planning habituel et qu’il n’y a pas de retard (comme prévu), Cupertino présentera sa nouvelle gamme de téléphones mobiles fin septembre ou début octobre 2021.

Mais, malgré le fait qu’il reste encore beaucoup de temps, les rumeurs ne s’arrêtent pas et certaines des fonctionnalités attendues pour les nouveaux smartphones Apple prédisent depuis un certain temps. Que l’encoche de l’iPhone 13 puisse être la plus petite que la société ait faite jusqu’à présent est l’une des informations qui s’est le plus répétée en quelques mois, et maintenant une démo est apparue qui confirme cette rumeur.

Il s’agit de une unité factice de l’iPhone 13 Pro Max utilisé par les fabricants d’accessoires et que le célèbre youtubeur Lewis Hilsenteger, mieux connu sous le nom de Unbox Therapy, nous a montré en vidéo. Dans l’article, nous pouvons voir à quoi ressemblera (supposément) l’iPhone 13 le plus avancé et quelles seront ses similitudes et ses différences avec l’iPhone 12 Pro Max actuel.

La réduction de la taille de l’encoche est l’un des premiers changements qui saute aux yeux. Alors que le sourcil de l’iPhone 12 Pro Max a une largeur de 34,62 mm, celui du modèle a une largeur de 26,31 mm, de sorte que est 25% plus petit.

Selon les rumeurs, cela est possible car Apple a trouvé un moyen de réduire les dimensions des composants de la caméra Face ID TrueDepth. De plus, comme le montre l’unité factice, l’encoche est également plus petite car le haut-parleur a changé de position et est maintenant plus haut.

Le module de caméra arrière subira également quelques modifications par rapport à la génération actuelle. La maquette révèle que l’installation aura toujours trois caméras, bien que les objectifs sont beaucoup plus grands que ceux de l’iPhone 12 Pro Max. En conséquence, la taille du module est également augmentée et les caméras dépassent un peu plus.

La caméra ultra grand angle de ce modèle devrait être supérieure à celle de son prédécesseur. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo prédit que la nouvelle génération aura un objectif ultra grand angle f / 1.8 avec capteur 6P à six éléments et mise au point automatique, par rapport à la caméra à ouverture f / 2.4 actuelle avec capteur 5P à cinq éléments et mise au point fixe. De plus, on dit qu’il comportera une stabilisation optique.

Le nouvel iPhone 12 dispose de 2 caméras de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Comme toujours lorsque nous parlons de rumeurs, pour le moment, nous ne pouvons rien tenir pour acquis et nous devrons attendre les informations officielles.