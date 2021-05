Une marionnette faisant des remarques “ asinines ” sur la loi de vote en Géorgie ⋆ .

S’il y a une chose que les démocrates – les démocrates noirs en particulier – ne peuvent pas supporter, c’est un afro-américain qui ose être républicain ou conservateur. Au fil des ans, nous avons vu les abus – parfois de nature manifestement raciste – se répandre sur Clarence Thomas et Condoleeza Rice. Et Joy Reid de MSNBC a outrageusement ridiculisé le juge de la Cour suprême Clarence Thomas comme «Oncle Clarence».

De nos jours, les abus démocrates pour une telle apostasie inexcusable visent en grande partie le sénateur républicain Tim Scott de Caroline du Sud.

Lors de son émission MSNBC samedi matin, Tiffany Cross a déchiré à plusieurs reprises Scott, marquant sa réponse au discours du président Biden au Congrès, et en particulier, les commentaires de Scott sur la loi électorale de Géorgie, comme «Bizarre, ridicule. . . et asinine. “

Encore plus insultant, analyste politique MSNBC Fernand Amandi se moquait de Scott comme une marionnette, en disant: «Vous pouvez presque voir les ficelles tirées derrière le sénateur Scott.» Imaginez l’indignation libérale si un républicain suggérait qu’un afro-américain ne pouvait pas penser et parler pour lui-même.

Cross a également demandé au représentant Hakeem Jeffries, un démocrate afro-américain de New York, si après les remarques de Scott, «Y avait-il un ‘allez, soutien-gorge’ entre vous les gars?»

En fait, les commentaires de Scott sur la loi électorale de Géorgie étaient exacts. Comme l’a souligné Heritage Action, la loi géorgienne:

Il faut que les grandes circonscriptions avec des lignes de plus d’une heure prennent des mesures comme l’ajout de machines à voter et de personnel électoral pour la prochaine élection afin de réduire les temps d’attente. Fournit explicitement la possibilité de tenir un vote anticipé deux dimanches pour toutes les localités. Cela augmente en fait les jours obligatoires de vote tôt le week-end dans tout l’État. Nécessite un permis de conduire ou un numéro d’identification gratuit, que 97% des électeurs inscrits possèdent déjà. Toute personne sans pièce d’identité valide peut facilement en obtenir une gratuitement. Fait des boîtes de dépôt une partie officielle des élections en Géorgie, et elles seront disponibles dans les 159 comtés de Géorgie et sous surveillance pour se protéger contre la falsification.

Et le New York Post affirme que Scott avait également raison lorsqu’il a déclaré que voter en Géorgie en vertu de la nouvelle loi serait plus facile qu’à New York, dirigé par les démocrates.

New York offre huit jours de moins de vote anticipé et a besoin d’une excuse valable pour voter absent. La Géorgie va maintenant demander une pièce d’identité valide pour voter en tant qu’absent, mais vous permet de ne plus l’exiger si vous attestez que vous n’en avez pas. Ces camionnettes de «dépôt mobile» que la Géorgie vient de restreindre? New York ne leur permet pas du tout.

MSNBC attaquant le sénateur républicain afro-américain Tim Scott de Caroline du Sud en tant que marionnette qui a fait des remarques «idiotes» au sujet de la loi électorale de Géorgie était en partie parrainé par Gold Bond et Uber.

Voici la transcription.

MSNBC

La connexion croisée

01/05/21

10 h 00 HAE

TIFFANY CROSS: Bonjour, je m’appelle Tiffany Cross, et nous avons une connexion croisée bien remplie alors que nous parlons des droits de vote, cette réfutation bizarre de Tim Scottet les 100 jours historiques du vice-président Harris.

. . .

[Addressing Democrat Rep. Hakeem Jeffries] Je suis curieux de savoir à quoi ressemble votre relation avec Tim Scott. Avez-vous parlé avec lui après cette réponse vraiment bizarre du GOP? Y avait-il un “allez, soutien-gorge” entre vous les gars?

. . .

[Addressing Fernand Amandi] Je veux lire un extrait de Senator Tim Scott et ses remarques complètement idiotes qu’il a fait sur la loi électorale en Géorgie. Écoutez.

TIM SCOTT: Les républicains soutiennent qu’il est plus facile de voter et plus difficile de tricher. L’État de Géorgie a adopté une loi qui élargit le vote anticipé, préserve le vote par correspondance sans excuse et, malgré ce que le président a affirmé, n’a pas réduit les heures du jour des élections. Si vous lisez réellement cette loi, elle est courante. Il sera plus facile de voter tôt en Géorgie qu’à New York, dirigé par les démocrates.

TRAVERSER: [laughing] Fernand, je suis juste perdu. Je veux dire, que pensez-vous de ces commentaires ridicules?

FERNAND AMANDI: Eh bien, vous pouvez presque voir les ficelles tirées derrière le sénateur Scott car il articule les points de discussion très orwelliens qu’il dit où noir signifie blanc et haut signifie bas et gauche signifie droite. Je veux dire, c’est évidemment absurde à première vue, et je ne sais même pas pourquoi nous continuons à donner du crédit au parti républicain sur le sujet alors qu’il a prouvé à maintes reprises que sa mission est de faire exactement le contraire. C’est pour rendre le vote plus difficile, et c’est pour rendre l’accès au vote beaucoup plus difficile pour les Américains ordinaires, surtout si vous êtes un Américain de couleur.