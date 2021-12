Une marque populaire de salade en sac rappelée en raison de problèmes de salmonelle comprend

Une marque populaire de salade en sac a été rappelée en raison d’une possible contamination par la salmonelle. Le lundi 13 décembre, Taylor Fresh Foods Inc. a annoncé un rappel volontaire du kit Maple Bourbon Haché de marque Taylor Farms. Le rappel a été émis à la suite de résultats d’analyses de l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui ont montré une possible contamination.

Selon un communiqué de presse, le kit Maple Bourbon Haché a été vendu en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Taylor Fresh Foods Inc. a également noté que le kit de salade rappelé pourrait avoir été distribué dans d’autres provinces et territoires canadiens. Il est conseillé aux consommateurs de ces emplacements de vérifier leurs sacs de la trousse à l’érable et au bourbon pour s’assurer qu’ils ne sont pas visés par le rappel. Les articles rappelés portent le CUP 0 30223 06038 3 et un code de péremption de 2021 DE 11 TFRS328A17.

**ALERTE DE RAPPEL **Rappel de la trousse de salade hachée à l’érable et au bourbon de marque Taylor Farms en raison de la bactérie Salmonella. https://t.co/7BeC7PAsw6 pic.twitter.com/IgMTJLW1NC – CBC Marketplace (@cbcmarketplace) 14 décembre 2021

Le rappel a été émis après que les tests de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) eurent découvert une possible contamination par Salmonella. Cependant, Taylor Fresh Foods Inc. a noté qu’aucune maladie n’a été liée aux produits rappelés pour le moment. La salmonelle est une bactérie qui peut contaminer divers types d’aliments. La consommation de produits contaminés peut provoquer la salmonellose, une maladie d’origine alimentaire courante. Les symptômes de la salmonellose – diarrhée, crampes abdominales et fièvre – surviennent généralement dans les 12 à 72 heures. Bien que la maladie dure généralement de quatre à sept jours et ne nécessite pas de traitement, dans de rares cas, l’infection peut se propager des intestins à la circulation sanguine, nécessitant l’hospitalisation de la personne.

« Les aliments contaminés par la salmonelle peuvent ne pas avoir l’air ou l’odeur avariés mais peuvent quand même vous rendre malade. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent contracter des infections graves et parfois mortelles », note le rappel. « Les personnes en bonne santé peuvent ressentir des symptômes à court terme tels que fièvre, maux de tête, vomissements, nausées, crampes abdominales et diarrhée. Les complications à long terme peuvent inclure une arthrite sévère. »

Taylor Fresh Foods Inc. conseille à ceux qui ont des produits rappelés de ne pas les consommer. Au lieu de cela, les produits rappelés doivent être jetés ou retournés à l’endroit où ils ont été achetés. Ceux qui présentent des symptômes possibles de salmonelles doivent contacter leur médecin.