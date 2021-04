Une mauvaise idée ⋆ 10z viral

Parc national de Zion, Utah (evenfh / .)

Le système de parcs est, même avec son passé sanglant en remorque, une dotation nationale – pas un autre front dans les guerres culturelles en expansion.

Que se passe-t-il lorsque les cultures d’un grand melting-pot ne peuvent plus supporter les péchés historiques les unes des autres? La question n’est guère théorique. Le Moyen-Orient apporte une réponse immédiate: ressentiment et guerre perpétuelle pour le territoire, l’appartenance tribale, la religion et les torts du passé.

Pourtant, cette question est applicable pour examiner le feu de broussailles des griefs qui a éclaté aux États-Unis, progressivement mais inexorablement, ces dernières années. Ce mois-ci, l’Atlantique a pulvérisé un nouvel accélérateur sur la conflagration culturelle avec son article de couverture, «Retournez les parcs nationaux aux tribus».

La prémisse de la pièce, écrite par David Treuer, un auteur prolifique et membre de la tribu Ojibwe, est que les colons blancs et les armes du gouvernement américain ont violemment chassé les tribus amérindiennes de leurs terres et créé des parcs nationaux sur ce territoire à partir de la 19ème siècle. Les détails de ces campagnes sont choquants. Sur l’effusion de sang précédant la création de Yosemite:

Le bataillon Mariposa était venu à Yosemite pour tuer des Indiens. Les tribus Miwok de Yosemite, comme de nombreux peuples autochtones de Californie, obstruaient une frénésie d’extraction provoquée par la ruée vers l’or. . . . Lorsque les quelque 200 hommes du bataillon Mariposa sont entrés dans Yosemite, armés de fusils, ils n’ont pas trouvé le Miwok désireux de se battre. . . . Ils ont utilisé les braises des feux de camp de la tribu pour enflammer les wigwams et ont tiré sur les villageois sans discernement alors qu’ils s’enfuyaient, tuant 23 d’entre eux. À la fin de la campagne de la milice, de nombreux Miwok qui ont survécu avaient été chassés de Yosemite, leur patrie depuis des millénaires, et contraints de faire des réserves. Trente-neuf ans plus tard, Yosemite est devenu le cinquième parc national.

Et celui qui précède celui de Yellowstone:

En 1864, sur le bord opposé des Plaines, à Sand Creek, dans le territoire du Colorado, le colonel John Chivington massacra et mutila jusqu’à 500 Amérindiens. En 1868, quatre ans seulement avant la création de Yellowstone, les Amérindiens, dirigés par Red Cloud, ont combattu le gouvernement américain jusqu’à l’arrêt, puis ont forcé les concessions américaines à la table des traités, bien que celles-ci aient finalement été défaites.

La solution proposée est claire: «Pour les Amérindiens, il ne peut y avoir de meilleur remède contre le vol de terres que la terre. Et pour nous, aucune terre n’est aussi importante spirituellement que les parcs nationaux. Ils devraient nous être rendus. Les Indiens devraient à nouveau entretenir – et protéger et préserver – ces jardins privilégiés.

Certes, il est incontestable que dans le cadre de la formation et de l’expansion des États-Unis, les tribus ont été chassées de leurs terres, tuées, humiliées et escroquées. En outre, les qualités les plus louables de l’Atlantique incluent sa volonté historique de défier la sagesse partisane conventionnelle, bien que cette tendance ait diminué ces dernières années, et par ailleurs secouer les choses. L’histoire de couverture actuelle s’apparente à celle de Ta-Nehisi Coates en 2014, qui plaide pour des réparations. Si nous pouvons emprunter l’esquive préférée de Kamala Harris, elle était destinée à «entamer une conversation».

En réalité, cependant, nous avons déjà cette conversation. Un match criant, vraiment, avec des émeutes, une méfiance généralisée envers les institutions et des demandes de récompense. La dernière entrée augmentera encore la mêlée.

Parmi les problèmes avec cette proposition spécifique, et plutôt extrême, est que les péchés des parcs sont entrelacés avec les péchés de l’Amérique elle-même. En effet, la même pièce fait allusion au véritable vol qui devrait vraisemblablement être corrigé selon le même cadre logique: «En 1491, les autochtones contrôlaient tous les 2,4 milliards d’acres qui deviendraient les États-Unis. Aujourd’hui, nous contrôlons environ 56 millions d’acres, soit environ 2%. »

Des générations entières – qui, d’ailleurs, sont des générations éloignées des extrémités violentes du monde occidental américain – devraient-elles quitter les banlieues et les villes pour restaurer les 98% restants?

Pourquoi, non. Cela déclencherait une guerre civile.

Sinon, restituer 85 millions d’acres de parc national à «un consortium de tribus reconnues par le gouvernement fédéral aux États-Unis», comme le prescrit l’article, suffirait-il à remédier à ces torts? Mathématiquement parlant, cela permettrait de remédier à 3,5% de ces torts. C’est à la fois trop et pas assez.

Je suppose que cela ne sera pas sérieusement envisagé à aucun niveau politique, mais je ne peux pas dire que je suis confiant. La pièce a déjà rencontré une approbation enthousiaste des médias sociaux. Retournez la terre! Ça fait du bien de dire, n’est-ce pas? La «conversation» a été rejointe.

Parc national de Shenandoah, Virginie (AppalachianViews / .)

Pourtant, ce refrain vient à peine dans le vide. Plus tôt ce mois-ci, un comité de la Chambre a proposé une loi créant une commission chargée d’étudier les réparations pour les Noirs américains. Des semaines plus tôt, la Maison Blanche Biden a soutenu l’idée. Le mois dernier, la ville d’Evanston, dans l’Illinois, est devenue la première du pays à approuver des réparations, promettant 10 millions de dollars sur dix ans. La Virginie aura également besoin de plusieurs universités publiques construites sur le travail des esclaves pour indemniser leurs descendants. Les réparations pour les Amérindiens ont été brièvement évoquées lors de la campagne présidentielle de 2020.

Ce devrait être un concept assez simple que nous ne sommes pas nos pères. Non pas strictement par magnanimité mais par nécessité, les sociétés fonctionnelles doivent démontrer leur capacité à dépasser les péchés du passé. Bien que les nôtres soient particulièrement douloureux, nous ne sommes guère les seuls au sein de la communauté des nations contenant des groupes ayant le droit d’en vouloir les uns aux autres.

Ce qui distingue l’Amérique, c’est sa volonté de s’intégrer, de se mettre à construire quelque chose pour nous-mêmes, pour nos familles et les uns pour les autres, sans se sentir obligés de brandir des drapeaux sectaires. Les tensions partisanes, religieuses et raciales ne nous ont pas quittés, certainement ces dernières années. Mais nos dirigeants, nos fonctionnaires et nos estimés médias semblent déterminés à les aggraver en encourageant l’adoption des griefs générationnels, en refusant de laisser les braises s’éteindre. C’est une voie dangereuse. Et la notion d’allié signifie que pour chaque cri de ralliement comme celui de la couverture de The Atlantic, il y a une armée de facilitateurs prêts à l’amplifier, ne serait-ce que pour prouver leur courage. Cela se produit maintenant.

Certes, les Amérindiens sont dans une situation particulièrement tendue par rapport aux autres groupes minoritaires, même si, comme le note la pièce, leur nombre a augmenté à peu près au niveau de la population juive américaine. Mis à part les luttes souvent chroniques avec la toxicomanie et le chômage, beaucoup vivent sur des terres détenues en fiducie et contrôlées par le Bureau des affaires indiennes.

Mais quel problème précisément la cession des parcs nationaux réglerait-elle? Étant donné que la proposition de parc implique les mêmes normes de conservation rigoureuses actuellement appliquées par le gouvernement fédéral, elle ne fournirait pas aux tribus un espace pour un développement supplémentaire – des maisons ou des entreprises – à un degré significatif. Le plan offrirait un «accès sans entrave» aux patries tribales, mais au-delà de cela, il représenterait une restauration symbolique par-dessus tout.

Parc national de Yosemite, Californie (Bartfett / .)

L’euphorie céderait bientôt la place à la corvée de l’entretien – commençons par environ 20000 kilomètres de sentiers, sans parler de l’arriéré de réparations important – le genre de tâche, par exemple, un gouvernement national capable de financer le déficit est mieux équipé pour manipuler. Bien que Washington fasse beaucoup de choses mal, en gros et malgré cet arriéré, la gérance des parcs n’en fait pas partie. Une enquête du NPS pour 2019 a révélé que 98% des visiteurs du parc étaient satisfaits des «installations, services et possibilités de loisirs». À titre de comparaison, les cotes d’approbation du Congrès planent actuellement dans les années 30, et c’est après avoir approuvé des milliers de milliards de dollars d’allégement COVID.

Des complications pratiques s’ensuivent. Treuer écrit que, selon sa proposition, le gouvernement fédéral continuerait de fournir des fonds pour l’entretien du parc et de maintenir les frais de visite à un bas niveau, et les tribus autoriseraient un «accès universel» pour toujours. Apprécié, mais que se passe-t-il s’il y a un différend, par exemple, sur le montant des paiements fédéraux? Les nouveaux gardiens pourraient facilement utiliser leur influence et interdire l’accès, sans rendre compte aux contribuables. Ce genre d’impasse ferait en sorte que les fermetures gouvernementales de la dernière décennie ressemblent à une promenade dans le parc. (Sur ce scénario, l’article cite un membre de la nation MHA qui rejette la crainte qu’une tribu bloque un jour l’accès.) Des politiques cohérentes de gestion forestière, de gestion de la faune et d’autres fonctions courantes de l’administration du parc pourraient-elles être maintenues dans le cadre d’un «consortium »Des tribus?

Mais la préoccupation fondamentale ici est la direction de nos débats nationaux – non pas vers la résolution de problèmes, mais vers la création de nouveaux. Et rassurez-vous, un transfert en gros de 85 millions d’acres en créerait de nouveaux. Tout comme 14 billions de dollars de réparations. Nous avons parcouru un long chemin depuis l’appel «ne demandez pas» de JFK à l’esprit national. Où est ma pièce? résume mieux l’air du temps. Nous contre eux. Voir cette citation de l’auteur, en grand dudgeon pour avoir été dit par un «garde forestier blanc» comment interagir avec la terre «qui est à moi» depuis plus longtemps qu’elle ne l’était aux États-Unis.

Nous considérons les parcs nationaux comme des parcelles immaculées de merveilles naturelles. Cette histoire ignore les personnes qui y ont vécu en premier, dit l’historien ojibwé @DavidTreuer. Il parle avec le correspondant @TracieHunte dans le dernier épisode de #TheExperimentPodcast. https://t.co/9xNiR0cbOF pic.twitter.com/VWjWEuHufm – L’Atlantique (@TheAtlantic) 16 avril 2021

Le vôtre?

Pratique, vous pourriez penser, que des personnes privilégiées comme l’auteur de cet article à National Review préfèrent le statu quo. Pourtant, il n’y a pas de privilège spécial en jeu ici. Seule la possibilité de se rendre en voiture dans un parc, de payer des frais minimes et peut-être de louer un terrain de terre pour servir de base. N’importe qui, de n’importe quelle couleur, de n’importe quelle affiliation tribale ou pas du tout, a cette capacité. Le système de parcs est, même avec son passé sanglant en remorque, une dotation nationale – pas un autre front dans les guerres culturelles en expansion. Pour leur beauté et pour leur gestion, les parcs sont ce que le monde a de mieux à offrir.

«La meilleure idée de l’Amérique» en effet. Avez-vous vu l’éclat ensoleillé des hoodoos rouillés de Bryce Canyon? Les pics ciselés de Sion? La colonne vertébrale des Appalaches qui traverse Shenandoah et l’immensité presque spirituelle de la Vallée de la Mort? Sinon, allez-y. Vous devriez vraiment. Et vous pourriez commencer à penser, dans une nation aussi majestueuse et chanceuse que celle-ci, il serait peut-être temps pour les descendants de notre histoire fondatrice mouvementée de maintenir la paix. Un peu comme ces autocollants pour pare-chocs “COEXIST” nous le disent toujours.