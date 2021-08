08/05/2021 à 12:22 CEST

L’Espagnol lvaro Martin, quatrième classée au 20 km de marche des Jeux Olympiques, a parlé d’un “médaille de chocolat très amer” de définir sa position, car non seulement il a pensé lors de l’épreuve à monter sur le podium, mais à il pourrait y avoir deux médailles pour l’Espagne.

“Une médaille de chocolat très amère, pas tellement pour moi, mais pour toute l’équipe espagnole. L’idée était d’obtenir une médaille et Il y avait des moments où pourquoi pas même deux“, a-t-il commenté. Pour l’Estrémadure, les derniers kilomètres ont été décisifs : « Il y a eu une attaque très agressive. En un clin d’œil, les deux japonais et l’italien nous ont quittés. J’ai essayé de me battre le plus possible, non seulement pour être quatrième, mais pour grattez seconde par seconde pour que ça ne s’en aille pas très bien le deuxième japonais “.

“Au final, quatrième. Plaqué pour les trois premiers, en particulier Stano (Massimo, vainqueur), qui a été spectaculaire. Nous restons avec rage parce que la marche espagnole, en raison de son grand passé et du grand présent que nous avons, On sait que deux diplômes c’est très bien, mais on rêvait d’une médaille et même de deux“, il a fini.