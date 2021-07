Le golfeur espagnol Adri Arnaüs est apparu ce mardi lors d’une conférence de presse depuis le Japon pour partager ses sentiments à la veille de ses débuts dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2020, dans laquelle il aspire à devenir le premier golfeur espagnol à remporter une médaille olympique. Selon ses propres mots, “une médaille est un excellent résultat, mais nous visons l’or”.

Le Catalan ne cache pas que la délégation espagnole relève le défi “visant haut” et avec beaucoup d’enthousiasme. “Évidemment, tout ce qui est une médaille est un excellent résultat, mais nous ne sommes pas satisfaits, nous irons chercher l’or et jouerons de notre mieux contre les meilleurs du monde”, explique-t-il.

«Je suis un joueur qui aime les défis, et celui-ci est très cool. Nous partons avec de grandes aspirations et recherchons ces médailles », a déclaré le natif de Barcelone.

Adri Arnaus a également partagé quelques détails de sa préparation avant le tournoi et de ses premiers jours en Japon. « Je suis venu avec suffisamment de jours pour bien m’adapter à la chaleur et au décalage horaire. Je pense que je me suis déjà adapté à tout, j’ai bien entraîné le terrain et je suis très content de la façon dont tout s’est passé. J’ai pu profiter de trois jours au village olympique au cours desquels j’ai partagé quelques discussions avec des athlètes de notre pays », a-t-il déclaré.

Adri Arnaus a eu le temps de jouer deux tours d’entraînement en Country Club de Kasumigaseki, un parcours dans lequel il a trouvé des conditions “imbattables”. C’est un parcours qui demande « d’être très complet, de bien jouer du tee, du tee au green et sur les greens. Si on obtient la force et la ligne bien sur ces greens parfaits, on va mettre beaucoup de putts », explique Arnaus quelques heures seulement après son entrée dans la compétition.

« Hier, nous avons fait un dernier tour de Nacho (Gervás, directeur sportif de la RFEG) et nous avons vu différentes options depuis le départ, nous avons augmenté la stratégie, des vents différents, … Je pense que nous avons tout vu. Maintenant, nous avons une journée devant nous pour continuer à peaufiner les détails », dit-il.

Adri Arnaus a également eu un souvenir pour Jon Rahm, faible à la dernière minute en raison de son positif en Covid-19. «C’est un coup dur, nous savions que la façon dont je jouais ces derniers temps, nous avions beaucoup d’options de médailles, c’est dommage. Mais les conditions sont maintenant comme ça, nous espérons que tout va bien », a-t-il déclaré.

Pour conclure, Arnaus a raconté comment il a vécu les premières médailles de la délégation espagnole. «Ce sont d’excellentes nouvelles et de très belles histoires que nous avons vécues depuis Tokyo. En même temps, c’est une grande motivation pour les athlètes qui n’ont pas encore commencé la compétition. Nous espérons pouvoir ajouter une médaille au tableau de bord », a-t-il conclu.

Adri Arnaus commence sa participation à ces Jeux olympiques à 00h41 (heure espagnole), partageant un jeu avec le Finlandais Sami valimaki et l’autrichien Matthias schwab.