Une méduse cosmique colossale émet d’étranges signaux radio

29/03/2021 à 08h00 CEST

Des astronomes du Centre international de recherche en radioastronomie (ICRAR) de Perth (Australie) ont détecté d’étranges émissions radio à 340 millions d’années-lumière de la Terre qui prennent la forme d’une gigantesque méduse cosmique, complète avec une tête et des tentacules.

La méduse apparente mesure 1,2 million d’années-lumière de large (une année-lumière équivaut à environ 9,5 billions de kilomètres) et se trouve dans un amas de galaxies appelé Abell 2877, situé dans la constellation de Phoenix, où elles vivent.71 étoiles.

La chose la plus surprenante à propos de cette découverte est que la méduse cosmique n’émet qu’aux fréquences radio les plus basses et qu’elle est indétectable à des fréquences plus élevées, de sorte qu’elle ne peut être vue qu’avec des radiotélescopes à basse fréquence.

La conception surprenante de ce spectre d’ondes radio, et le fait qu’il se trouve dans la constellation Phoenix, pratiquement invisible de l’hémisphère nord de la Terre, empêche la plupart des radiotélescopes de pouvoir l’observer.

Les astronomes ont appelé ce phénomène cosmique USS Jellyfish (méduse), se référant à l’acronyme USS à un protocole d’interface série universelle, en raison de son spectre de fréquences.

Émissions de plasma

Émissions de plasmaL’hypothèse des astronomes est que cette méduse cosmique a été formée à la suite d’émissions de plasma faites par un groupe de trous noirs supermassifs il y a environ deux milliards d’années.

Ce plasma s’est estompé et est resté caché et dormant jusqu’à récemment, la méduse massive a été rallumée et illuminée, permettant aux astronomes de la voir pour la première fois.

Une autre nouveauté est que l’USS Jellyfish ne ressemble en rien à d’autres galaxies en forme de méduse découvertes précédemment.

Au cours des dernières décennies, plusieurs galaxies spirales de forme similaire à celle des méduses ont été découvertes: elles traversent le ciel comme le font ces animaux marins, dotés de longs tentacules composés de gaz et de jeunes étoiles.

Une recherche publiée en 2016 a établi que les galaxies de méduses se formeraient lors de collisions d’amas de galaxies, mais l’USS Jellyfish présente des différences notables qui le rendent unique.

Alors que les galaxies de méduses connues jusqu’à présent traversent le gaz chaud d’un amas qui crée leurs tentacules, l’USS Jellyfish est non seulement beaucoup plus grande, mais apparemment formée par l’interaction entre le gaz intergalactique et les électrons.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir et entendre comment les ondes radio forment l’énorme méduse cosmique.

Disques à gaz chauds

Disques à gaz chaudsLe processus, selon les simulations effectuées dans cette recherche, a commencé lorsque le groupe de trous noirs supermassifs d’où provenait la méduse SAA a formé des disques de gaz chaud autour d’eux, jetant de gros jets de matière dans l’amas de galaxies qu’ils habitaient.

Ces gros jets contenaient des électrons qui tournaient autour des champs magnétiques à une vitesse proche de celle de la lumière, émettant ainsi des ondes radio.

Ces électrons initialement vigoureux ont perdu de l’énergie et se sont estompés, jusqu’à ce qu’une douce vague de gaz chaud ait balayé l’amas et réactivé les électrons et leurs émissions à des fréquences plus basses.

Comme l’expliquent les astronomes dans un communiqué, cette méduse radio a une sorte de record du monde. «Aucune autre émission extragalactique comme celle-ci n’a été observée pour disparaître aussi rapidement», notent-ils.

«C’est une source invisible pour la plupart des radiotélescopes que nous utilisons depuis 40 ans», explique Melanie Johnston-Hollitt, astrophysicienne à l’Université Curtin de Perth, en Australie.

Deux galaxies impliquées

Deux galaxies impliquéesTorrance Hodgson, un autre des auteurs de cette recherche, a découvert l’USS Jellyfish en analysant les données du Murchison Widefield Array, un complexe de radiotélescopes situé en Australie qui détecte les ondes radio à basse fréquence.

Ces ondes radio mesurent plus d’un mètre de long et correspondent à des photons (particules de lumière), aux énergies les plus faibles.

Étonnamment, l’USS Jellyfish est environ 30 fois plus lumineux à 87,5 mégahertz, une fréquence similaire à celle d’une station de radio FM, qu’à 185,5 MHz.

Les astronomes pensent que deux galaxies de l’amas Abell 2877, chacune contenant des trous noirs supermassifs en leur centre, sont fortement impliquées dans la naissance de l’USS Jellyfish, car leur rayonnement coïncide avec celui enregistré dans la méduse cosmique.

Référence

RéférenceRadio à spectre ultra-raide «Jellyfish» découverte en A2877. Torrance Hodgson et coll. The Astrophysical Journal, Volume 909, Numéro 2. DOI: https: //doi.org/10.3847/1538-4357/abe384

Photo du haut: des ondes radio basse fréquence (rouge, orange, jaune, blanche) dessinent une énorme « méduse », 1,2 million d’années-lumière de diamètre, dans l’amas de galaxies Abell 2877, dont le centre émet des rayons X (magenta). Crédit: Torrance Hodgson, Université Icrar / Curtin