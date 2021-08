Une Mega App peut-elle faire en Inde ce qu’une Super ne pourrait pas faire ?

Une super application offre une plate-forme unique sur laquelle les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs tâches indépendantes, telles que commander de la nourriture ou héler un taxi, le tout sous la même application. (Image représentative)

Dans la démocratie la plus peuplée du monde, même la super-application aurait du mal à toucher une corde sensible. Car, le consommateur indien veut une application pour tout, de la gestion des paiements (PhonePe, Paytm) à la commande de nourriture en ligne (Swiggy, Zomato). Cependant, l’Inde est en retard.

Bien que le concept reste viable, quand il s’agit de tout mettre sous un parapluie, l’idée n’a pas encore fait mouche. C’est ce que nous faisons pour la possession d’une voiture.

Inde : le pays d’une super application méga

Au cours des cinq dernières années, le nombre d’utilisateurs de smartphones en Inde a augmenté de 150 % pour atteindre plus de 700 millions. Pendant ce temps, des articles de presse récents ont indiqué que le mCommerce avait augmenté de 800% au cours de la dernière année. Avec les masses devenant technologiquement activées et à l’aise avec les dépenses numériques, l’Inde est devenue la nouvelle frontière des « Super Apps ».

Qu’est-ce qu’une super application ?

Une super application offre une plate-forme unique sur laquelle les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs tâches indépendantes, telles que commander de la nourriture ou héler un taxi, le tout sous la même application.

Ceci est rendu possible par des « mini-programmes » développés spécifiquement pour la plate-forme Super App, ou par des « applications Web progressives » (PWA) qui s’ouvrent dans le navigateur intégré de la Super App à l’extérieur de la plate-forme. WeChat, Gojek et Grab sont d’excellents exemples de Super Apps réussies en Asie du Sud-Est qui génèrent désormais des valorisations de plusieurs milliards de dollars. Mais une entreprise indienne peut-elle reproduire le même succès ? Probablement pas, étant donné qu’il y a une Inde et Bharat diaboliquement différentes à servir ensemble. Cependant, nous pensons que Mega Apps est une idée dont le temps est venu.

Qu’est-ce qu’une méga-application ?

Ma définition d’une Mega App, est une plate-forme qui agrège un très grand marché spécialisé, tel que la finance, le commerce électronique, la livraison de nourriture, l’apprentissage ou le transport, tout en restant fidèle à l’essentiel et en ne pénétrant pas dans des territoires sans rapport. Nous avons vu de nombreuses entreprises telles que PayTM, PhonePe, Uber et même Amazon pénétrer des marchés en dehors de leur domaine principal, entraînant le gaspillage de centaines de millions de personnes et, dans certains cas, la liquidation complète de ces expériences.

Par exemple, en 2017, PayTM Mall, une place de marché, a été lancée pour concurrencer Amazon et Flipkart. Avec la base d’utilisateurs forte de 400 millions d’utilisateurs de Paytm, on aurait pu s’attendre à une réussite phénoménale alors même que les médias l’espéraient pour atteindre 10 milliards de dollars GMV d’ici 2019. Cependant, c’était tout le contraire. Au cours de l’exercice 2019, PayTM Mall aurait dépensé 300 millions de dollars, pour gagner 120 millions de dollars, ce qui signifiait essentiellement que l’entreprise achetait une bouteille de Coca pour Rs.80, puis la vendait à Rs.30. Les remises ont généré tellement de trafic que lorsque PayTM Mall a décidé de réduire les remises en argent, leur trafic a chuté de 90 %. La seule valeur que la Super App de PayTM a apportée aux consommateurs était ses remises financées en interne. PayTM a peut-être perdu la course en ce qui concerne le domaine du commerce électronique, mais il domine toujours l’espace des services financiers et des paiements. La société a déposé son offre publique initiale pour augmenter Rs 16 600 crore, ce qui en fait l’un des plus grands débuts sur le marché indien de tous les temps. Selon leur Draft Red Herring Prospectus (DRHP), leur GMV a plus que doublé par rapport au dernier exercice, principalement grâce aux paiements marchands en ligne et hors ligne et en mettant fortement l’accent sur les modèles commerciaux générateurs de revenus tels que les produits de paiement complets, et solution pour développer les activités des commerçants. Cela montre que l’entreprise a rapidement annulé les initiatives qui n’avaient pas fonctionné et s’est plutôt concentrée sur leur ADN de base.

Super App vs Mega App

Bien qu’il soit peu probable qu’une entreprise indienne émerge comme une Super App offrant tout sous le soleil, ce qui devient de plus en plus clair, c’est que les entreprises qui se développent dans des secteurs verticaux complémentaires dans un écosystème peuvent connaître un succès fou via une Mega App. Swiggy est un exemple notable d’une entreprise qui a ajouté des services complémentaires avec Genie et Instamart, offrant respectivement des services de prise en charge et des courses quotidiennes. Dans une rare interview avec Money Control concernant la récente levée de fonds de 1,25 milliard de dollars de Swiggy, le co-fondateur & Le PDG Sriharsha Majety a déclaré qu’il prévoyait de doubler Genie et Instamart pour diversifier davantage leurs sources de revenus grâce aux capacités qu’ils ont développées et à la rigidité qu’ils ont inculquées.

Un thème commun qui émerge dans bon nombre de ces lancements verticaux réussis est l’identité de la base d’utilisateurs. PayTM s’attendait à ce que ses utilisateurs, qui effectuaient des transactions sur l’application, adoptent facilement leur produit de commerce électronique. Mais ce qu’ils n’ont pas réalisé, c’est que leur base d’utilisateurs effectuait des transactions hors ligne dans des points de vente au détail et que beaucoup ne l’utilisaient que pour les recharges mobiles. Ils n’avaient pas l’habitude d’acheter en ligne. Swiggy, d’autre part, s’en est rendu compte très tôt et a capitalisé sur la livraison de cas d’utilisation de base d’utilisateurs homogène. Il était facile pour les utilisateurs de Swiggy de s’adapter à l’achat d’épicerie ou à la livraison de colis à leur porte car ils y étaient habitués.

Gojek, la super application indonésienne à guichet unique de 10,5 milliards de dollars, qui propose des taxis, des vélos-taxis, des livraisons de nourriture, des achats, des paiements, des besoins quotidiens et des actualités/divertissements parmi de nombreux autres services, est une véritable super application. La société est née en 2010 lors du boom des applications qui a également vu le lancement de WeChat et Grab. Ils ont été très tôt dans le jeu et ont proposé des produits à haute fréquence tels que des taxis, des vélos-taxis et une plateforme de messagerie. Tous ont réussi à capter un public important avant qu’un concurrent similaire ne puisse lever suffisamment de fonds pour rivaliser à grande échelle, et au moment où ils le pouvaient, ces entreprises ont offert encore plus de produits à leurs clients pour créer une rigidité qui ne pouvait pas être dissoute.

Dans un article de blog de 2019, le vice-président principal de l’ingénierie de Gojek, Sidu Ponnappa, a déclaré: “Gojek gère l’équivalent de trois licornes indiennes en une seule”. En Inde, au moment où une entreprise pouvait empiéter sur un autre produit ou service, la concurrence et le coût d’entrée étaient trop élevés. PayTM a essayé et échoué à entrer dans le commerce électronique, Ola Cabs a acquis Foodpanda en 2017, mais l’a abandonné en 2019 et est passé au modèle Cloud Kitchen, et UberEats a brûlé 3 milliards de dollars seulement pour vendre son activité de livraison de nourriture à Zomato quelques années plus tard en 2020.

Quel est l’avenir?

Malgré ces mises en garde, les entreprises indiennes ont toujours la possibilité de déployer avec succès une Mega App et de dominer un « cluster de marché » particulier. qui s’adresse à une base d’utilisateurs homogène. Cela est dû au fait que ces utilisateurs voient une entreprise particulière à la lumière du domaine pour lequel ils sont principalement connus, et entrer sur un nouveau marché est extrêmement risqué et coûteux. Cependant, avec des conglomérats comme Tata et Reliance qui s’arrachent des entreprises pour des centaines de millions de dollars, on pourrait supposer qu’il y a une consolidation de Mega Apps sur nous, et l’un ou l’autre de ces deux géants s’affrontera pour devenir la Super App de l’Inde.

