Une meilleure approche est nécessaire ⋆ 10z viral

L’attaquant américain Alex Morgan marque lors d’un match amical de football féminin à Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado, 4 avril 2019 (Crédit: Ron Chenoy / USA TODAY Sports)

Les conservateurs peuvent trouver une meilleure façon de défendre le sport féminin.

La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a récemment déclenché une tempête politique auto-immolée en opposant son veto à un projet de loi destiné à protéger le sport féminin. Bien qu’elle ait déclaré qu’elle était «enthousiaste à l’idée de signer» un projet de loi qui organisait la compétition sportive par sexe biologique plutôt que par identité de genre, Noem a inversé sa position après avoir fait face à la pression d’une chambre de commerce locale et à la perspective d’une action punitive de la NCAA.

Le contrecoup des conservateurs a été sévère. Le conservateur américain Rod Dreher a accusé Noem de «voiture[ing] plus sur les intérêts des entreprises que sur le bien commun. » Henry Olsen, du Washington Post, a déclaré que cette décision montrait «un échec massif à lire dans la salle politique» et a prédit qu’elle allait démentir les aspirations présidentielles de Noem.

Pourtant, le chemin est loin jusqu’en 2024. Noem a promis ici dans National Review Online de diriger une coalition nationale sur cette question. Les Américains aiment une victoire par derrière, et si Noem réussit, elle pourrait encore reprendre son élan.

Mais plutôt que de faire du commerce des courses de chevaux et de l’indignation, les conservateurs devraient prendre du recul et réfléchir à l’échec plus profond à portée de main: plus de deux mois après que le président Biden a signé un décret menaçant l’intégrité du sport féminin, seuls trois États l’ont fait. adopté des lois pour le protéger.

L’adoption de telles lois devrait être une évidence politique. Un récent sondage Politico / Morning Consult a révélé que 74% des républicains et 49% des indépendants approuvent les projets de loi «interdisant aux athlètes transgenres de participer à des équipes sportives féminines». Ces chiffres s’amélioreraient certainement si les conservateurs faisaient un argument public fort et collectif, plutôt que de céder entièrement l’espace rhétorique pour réveiller les militants et les experts et leur permettre de cibler les gouverneurs individuellement.

Les militants insistent sur le fait que les conservateurs essaient de faire une montagne d’une taupinière. Ils affirment qu ‘«il n’y a pas d’épidémie de filles transgenres dominant le sport féminin» et que, par conséquent, ces projets de loi «ne résolvent pas un réel problème».

Mais il est tout à fait raisonnable de projeter que si la participation sportive transgenre devient socialement normalisée et légalement protégée, la nature du sport féminin changera à jamais.

Comme le sait la NCAA, le sport universitaire est une course aux armements. Et c’est un fait scientifique que les hommes ont tendance à avoir des bras plus gros. Étude après étude après étude, les hommes biologiques ont un avantage athlétique sur les femmes biologiques. Les hommes biologiques ont en moyenne un cœur et des poumons plus gros, une plus grande masse musculaire et des os plus gros et plus solides. Au niveau élite, il existe un écart de performance de 10 à 12% entre les athlètes masculins et féminins.

Et au plus haut niveau, les différences deviennent encore plus marquées. Serena Williams pourrait bien être la plus grande joueuse de tennis de tous les temps. Mais elle et sa sœur Venus ont été battues dos à dos par un homme de 50 ans qui fumait des cigarettes et buvait de la bière pendant les changements. Tori Bowie est une sprinteuse médaillée d’or olympique. Sa meilleure performance à vie dans le tableau de bord de 100 mètres est de 10,78 secondes. Les hommes l’ont battu 15000 fois en 2017 seulement.

Si les programmes sportifs collégiaux choisissent d’exploiter cet avantage biologique, les femmes auraient toujours la possibilité de concourir. Mais cela pourrait annoncer le début de la fin de la possibilité d’athlétisme féminin de classe mondiale.

Noem a exprimé sa crainte que la NCAA puisse prendre des mesures punitives contre le Dakota du Sud. Mais il est difficile d’imaginer que la NCAA intimide 20 États simultanément. Si elle essayait de le faire, la NCAA perdrait non seulement devant le tribunal de l’opinion publique, mais elle risquait également de perdre littéralement la moitié du pays. La Constitution ne lui accorde pas de pouvoir de monopole sur les sports universitaires. Une autre association, en fait vouée à l’excellence sportive, pourrait et devrait peut-être être formée dans une telle éventualité.

La pression sociale contre toute action sera, bien entendu, immense. Le comité de rédaction du Washington Post a déclaré que cette question était «un moyen pratique d’attiser les peurs et le fanatisme à l’égard des personnes transgenres», et Masha Gessen du New Yorker a insisté sur le fait que toutes les objections sont enracinées dans «l’ignorance et la haine».

Mais les politiciens conservateurs doivent reconnaître que leurs électeurs ne se soucient pas de ce que les experts libéraux comme Gessen et les rédacteurs en chef du Washington Post ont à dire. Ces soi-disant élites adoptent arbitrairement de nouvelles idéologies extrêmes toutes les quelques années, puis déclarent pathologiquement que quiconque ne suit pas la ligne du parti est un fanatique. Les conservateurs ne prennent pas ces gens au sérieux; ils ne veulent pas non plus que leurs politiciens le fassent. Au contraire, ils s’attendent à ce que leurs politiciens examinent les problèmes honnêtement et défendent ce qu’ils savent être juste.

Quant à ce problème: la protection du sport féminin devrait être aussi simple que le ballon en T. La promesse de Noem de diriger est la bienvenue, mais franchement, l’effort ne devrait même pas nécessiter un capitaine d’équipe. Les dirigeants conservateurs de partout aux États-Unis devraient se démener pour se mettre au travail. S’ils refusent de se lancer sur le terrain pour défendre le sport féminin, l’Amérique pourrait bientôt subir une profonde perte culturelle.

Max Eden est chercheur à l’American Enterprise Institute. Tracey Schirra est assistante de recherche à l’American Enterprise Institute.