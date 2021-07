Une meilleure connectivité à Lucknow ! Une rocade de 105 km de long sera bientôt achevée ; des détails

in

Le Ring Road de 105 km de long à Lucknow sera bientôt terminé. (image représentative)

Bientôt, voyager vers et depuis la ville de Lucknow sera plus facile ! Dimanche, le ministre de la Défense et député local Rajnath Singh a déclaré que la rocade de 105 km de long dans la capitale de l’Uttar Pradesh serait bientôt achevée. Le ministre a déclaré qu’une fois le projet routier terminé, il faciliterait la circulation des véhicules arrivant à Lucknow en provenance d’autres villes. Singh a été cité dans un rapport de la PTI disant qu’il était en contact avec des responsables afin que les travaux de développement des projets routiers ne soient pas entravés à Lucknow. Bientôt, la capitale de l’UP figurera parmi les trois premières villes du pays, selon le ministre de la Défense. En outre, le député a également examiné un pont supérieur situé près de Bada Imambara dans la région de Chowk de Lucknow.

Une fois la rocade de Lucknow terminée, les gens peuvent atteindre directement leur destination. En dehors de cela, la ville se débarrassera également des embouteillages. De plus, une décision a été prise de construire neuf overbridges, dont cinq overbridges sont prêts. Des travaux de développement sont en cours sur quatre ponts supérieurs et ceux-ci seront également achevés bientôt, a déclaré le ministre. De plus, le pont supérieur de 2,5 km de long sur la rue Victoria sera achevé au mois d’août, a ajouté Singh.

L’année dernière, en novembre, le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes, Nitin Gadkari, a inauguré et posé la première pierre de 16 projets d’autoroutes dans l’Uttar Pradesh. Ces projets couvrent une longueur de 505 km, impliquant une valeur de construction d’environ Rs 7500 crore. Selon le ministère des Transports routiers et des autoroutes, ces projets routiers amélioreront la connectivité, la commodité ainsi que la croissance économique dans l’État de l’Uttar Pradesh. De plus, l’année dernière, Gadkari avait demandé au gouvernement de l’État d’Uttar Pradesh d’exempter les accords de péage du droit de timbre dans l’État. En outre, il avait également demandé d’accélérer le processus d’acquisition de terrains pour le développement des routes nationales.

