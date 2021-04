une meilleure expérience de jeu

04/05/2021

Act. À 14:10 CEST

sport.es

Philips Hue Gaming Il s’agit sans aucun doute d’une révolution sur le marché de l’éclairage utilisant des bandes LED. Son emballage de vente comprend deux lampes portables avec une bande LED de deux mètres et un pont Hue. Bien sûr, il contient également une alimentation pour la charge afin que vous puissiez toujours l’avoir prêt à profiter de son utilisation. Si vous voulez en savoir plus sur l’éclairage de jeu et toute l’actualité des produits de la marque, continuez à lire.

Quels sont les avantages de l’utilisation de Philips Hue Gaming?

Ces appareils vous apportent de nombreux avantages. Ils disposent des technologies les plus innovantes du secteur et vous permettent de vivre une expérience sans précédent. son traitement d’éclairage Il vous montre les couleurs comme s’il s’agissait d’une nouvelle dimension dans laquelle vous entrez, afin que vous puissiez vous divertir et jouer comme jamais auparavant, en profitant des merveilles de la technologie de dernière génération prête à être utilisée depuis votre maison.

En plus du principal avantage qui vient de la main de son qualité, il peut également vous aider à décorer votre salon. Vous pouvez acheter l’appareil en blanc ou en noir et l’installer là où il est le plus confortable pour vous, par exemple derrière le téléviseur, à la fois horizontalement et verticalement. Sans vous déranger, cela augmentera votre satisfaction pendant les heures que vous passez à jouer à des jeux vidéo.

ACHETER (124,00 €)

De plus, vous pouvez le synchroniser avec votre musique, vos films, tous vos jeux vidéo et tout ce dont vous avez besoin, car pour cela il a le Technologie Hue Sync. Bien sûr, vous pouvez choisir avec quoi l’utiliser, car il fonctionne avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et Google Home. Vous n’aurez donc pas à vous adapter à un nouveau système uniquement pour cet appareil.

N’hésitez pas à en savoir plus sur Éclairage de jeu. Philips Hue Gaming s’efforce de rendre votre expérience de joueur plus amusante et incroyable chaque jour, vous permettant de profiter de l’art graphique derrière les jeux.

Autres produits Philips Hue

Hue Play Gradient, bande d’éclairage de jeu

Bande lumineuse dégradée Philips Hue Play c’est une Bande d’éclairage intelligente LED de jeu avec une lumière blanche et colorée 2000-6500K avec 20 W.Il est doté de supports conçus pour la bande, ce qui facilite son installation sur les téléviseurs 75 & rdquor ;.

Avec cette bande intelligente de LED de jeu Amazon vous pouvez obtenir plusieurs couleurs de lumière simultanément. Il a 1 650 lumens et une durée de vie de 25 000 heures. Vous aurez besoin d’une application de bureau ou mobile.

Vous remarquerez un expérience immersive dans lequel chaque détail de la bande a été conçu pour le meilleur effet de lumière.

ACHETER (229,00 €)

Iris de teinte

Philips Hue Iris c’est une lampe de table intelligente DIRIGÉ avec une lumière blanche et colorée qui fonctionne via Bluetooth, compatible avec Google Home et Alexa pour profiter de son contrôle également par la voix.

Cette lampe intelligente au design compact peut être placée n’importe où dans votre maison, pouvant s’éclairer dans n’importe quelle couleur pour changer la décoration à votre guise. Vous pouvez contrôler avec Bluetooth jusqu’à 10 lampes et ampoules grâce à l’application Bluetooth Philips Hue.

Si vous le connectez à votre pont Bridge / Hue, vous pourrez contrôler complètement l’éclairage intelligent en accédant à toutes les fonctions d’éclairage et de contrôle.

ACHETER (94,65 €)

Applique

Philips Hue Jeux c’est une applique murale intelligente avec des lumières dirigé blanc et coloré compatible avec Alexa, Google Home, Bluetooth et Zigbee. Il dispose d’un total de 10 ampoules avec son application gratuite et avec le Philips Hue Bridge vendu séparément, vous pouvez contrôler la lumière de votre maison jusqu’à un maximum de 50 ampoules.

Tu peux le régler sans installation en lumière colorée et blanche avec une température de 2000 à 6500 kelvin et avec la possibilité de se synchroniser avec des films et de la musique. Il est compatible avec les haut-parleurs intelligents Google Nest et Echo. C’est une lampe intelligente pour le parfait éclairage le jeuACHETER (158,06 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Le sport perçoit une commission sur les ventes à partir des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 5 avril 2021.