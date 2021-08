Une meilleure réalisation des ventes au détail de sucre a stimulé le résultat net au cours de l’exercice 21 : EID Parry

La société a continué de se concentrer sur le renforcement de sa présence sur le marché de détail du sucre de marque afin de bénéficier de réalisations plus élevées, de perspectives saines à long terme et d’une réalisation plus stable pour son sucre.

Affirmant que son activité sucrière s’est améliorée au cours de l’exercice 21, EID Parry, qui fait partie du groupe Murugappa de plus de 38 000 crores de roupies, a déclaré que la société avait fait preuve d’une forte résilience en se concentrant sur l’efficacité des processus, l’optimisation des coûts et un engagement fort sur le front de la vente au détail.

La société s’est efforcée d’obtenir une croissance saine des volumes et de constituer un solide portefeuille de produits tout en se concentrant sur le développement du marché.

S Suresh, MD, EID Parry, dans un message aux actionnaires dans le rapport annuel 2021, a déclaré que l’accent mis sur l’amélioration de l’efficacité des systèmes et des processus, la réduction des frais d’intérêt et une meilleure réalisation de la vente au détail de sucre et d’alcool ont contribué à améliorer les performances de l’entreprise. ligne de fond.

Les revenus autonomes des opérations de la société pour l’exercice 21 s’élevaient à 2 024 crores de Rs contre 1 875 crores de Rs l’année précédente, tandis que le bénéfice après impôts était de 865 crores de Rs contre 2 crores de Rs.

Bien que les dernières années aient été marquées par la décision de l’entreprise de fermer certaines de ses opérations non viables au Tamil Nadu et à Puducherry en raison de la non-disponibilité de la canne adéquate, elle a également décidé de déplacer certaines de ses capacités vers les zones à forte culture de canne à sucre. du Karnataka qui devrait augurer d’une utilisation productive des capacités dans les années à venir.

« L’entreprise s’est lancée dans la création et l’exploitation de la marque Parry et est en train de ravir les consommateurs avec des produits à valeur ajoutée différenciés. Nous pensons que l’entreprise n’a pas besoin de fabriquer du sucre pour vendre du sucre et il existe d’énormes opportunités disponibles dans cet espace inexploité, que nous explorerons avec notre base solide de marque et de qualité. Bien que nous ayons bien fait, nous pouvons faire mieux. Nous sommes inspirés à saisir des opportunités plus ambitieuses pour développer notre entreprise », a-t-il déclaré.

