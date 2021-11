Une menace appelée Real Betis

30/11/2021 à 11:39 CET

Le vrai Betis de Manuel Pellegrini Le FC Barcelone est évalué lors de la 16e journée de Liga comme l’une des équipes les plus en forme du championnat. Sur les 15 dates jouées jusqu’à présent, le cloque andalou a réalisé un total de 27 points, son meilleur record depuis la saison 2001/02, également avec le même score.

Les Betis, qui ont déjà le laissez-passer pour la phase finale de la Ligue Europa en poche, sont également la deuxième équipe la plus marquante de la compétition : ils ajoutent un total de 25 buts et seuls le Real Madrid (34) et l’Atlético de Madrid (26) en ont inscrit plus lors de ce match aller de la saison 2021/22.

L’équipe andalouse débutera le match contre celles de Xavi Hernández comme cinquième classé avec 27 points, 25 buts en faveur et un total de 18 contre. Jusqu’à présent, l’équipe a signé huit victoires, trois nuls et quatre défaites.

Un duel de haut vol

Barcelone et le Real Betis constituent l’un des grands matchs de la journée en Liga. Le Camp Nou accueillera un duel clé pour les aspirations des Catalans en championnat: ils doivent continuer à ajouter trois par trois pour essayer de réduire les différences avec la tête, actuellement située à 10 points.

L’entraîneur d’Egarense affronte son quatrième match devant les vestiaires et son troisième en Liga : l’équipe reste invaincue et a ajouté six points sur six possibles, en plus d’un en Ligue des champions. Précisément dans cette compétition, il est deuxième et la passe à la huitième se jouera à l’Allianz Arena contre le Bayern.