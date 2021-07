une menace croissante en Espagne

05/07/21 à 09:00 CEST

Le changement climatique n’est plus cette entité abstraite qui menace le bien-être de la planète dans un avenir très lointain. Chaque jour, nous voyons de nouvelles preuves que c’est déjà une réalité continue, comme c’est le cas avec les vagues de chaleur. Cela a été démontré à nouveau par une étude récente qui a évalué les décès dus à la chaleur dans le monde ces dernières années, concluant que entre 1991 et 2018, 37% des décès dus à l’excès de chaleur étaient principalement responsables du changement climatique anthropique. En Espagne, le nombre de décès attribuables à ce phénomène est de 30,3 %, un chiffre tout aussi élevé.

L’étude, publiée dans Nature Climate Change, a tenté, pour la première fois, de comparer à quoi ressemblait le scénario de mortalité dans le passé et ce qu’il est aujourd’hui. Les conclusions suggèrent que les populations des pays des moyennes et basses latitudes vont être les plus touchées en pourcentage par cette augmentation des décès attribuables à la chaleur, et sont aussi celles qui contribuent le moins à l’avancée du changement climatique, tout comme la cas en Amérique latine.

En Espagne, bien que ce pourcentage n’augmente pas autant, cela ne signifie pas qu’il est dans une meilleure position. Notre pays est l’une des régions de la planète avec le plus de morts en raison de l’augmentation de la température générés par le changement climatique, comme la plupart des pays du bassin méditerranéen.

“Ce sera la zone la plus touchée par le réchauffement climatique”, précise le géographe physique de l’université de Saint-Jacques-de-Compostelle, Dominic Royé, qui figure comme l’un des signataires de cet article.

Et, comme il le fait remarquer “avec ou sans réchauffement climatique, l’Espagne se caractérise déjà par une fraction élevée de décès attribuables à la chaleur”, précise Royé.

704 décès par an

En effet, en termes absolus, le nombre de décès dus à la chaleur liés au changement climatique en Espagne s'élève à 704 par an, ce qui représente 4,7 pour 100 000 habitants en moyenne, compte tenu des données recueillies dans les chefs-lieux de province.

Les chercheurs ont collecté des données empiriques dans 732 sites dans 43 pays pour estimer le fardeau de la mortalité associé à une exposition supplémentaire à la chaleur résultant du récent réchauffement induit par l’homme sur une période allant de 1991 à 2018. Dans tous les pays étudiés, une augmentation “évidente” de la mortalité a été trouvée sur tous les continents, bien qu’elles varient géographiquement.

“Le changement climatique affecte notre santé”, insiste Royé, qui souligne qu’il est temps de prendre ces mesures, notamment dans les villes où, en raison de l’utilisation accrue de surfaces artificielles (comme le béton ou l’asphalte), l’augmentation des températures.

« Il faut repenser notre façon de vivre dans les villes », insiste le chercheur, qui souligne qu’il est temps de procéder à une “restructuration climatique” d’entre eux. En ce sens, ses propositions passent par la création de plus de vert (végétation) et de bleu (comme les rivières et les lacs) ou de repenser les constructions pour qu’elles soient toutes bioclimatiques.

Autrement dit, les bâtiments doivent pouvoir maintenir une température idéale sans continuer à émettre des gaz à effet de serre.

« On sait que la température extérieure peut augmenter entre deux ou trois degrés Celsius rien qu’en utilisant la climatisation », insiste Royé.

Les températures dans le monde ont déjà augmenté de 1,03 °C au-dessus du niveau préindustriel, et les conséquences sont déjà palpables.

De plus, comme le souligne Royé, Dans des pays comme l’Espagne, l’augmentation de température de 1,5 °C a été dépassée depuis longtemps. Et c’est l’Europe qui prend la plus mauvaise part, ayant augmenté sa température dans la même période entre 1,7°C et 1,9°C.

“Pensez à ce qui pourrait arriver si les émissions se poursuivent et que nous atteignons une augmentation de 2 °C ou même plus”, explique le géographe, qui insiste sur le fait que cela se produira si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne sont pas immédiatement étouffées dans l’œuf.

Une autre étude à laquelle le même chercheur a participé, publiée cette fois dans la revue Atmospheric Research, anticipe une Augmentation de 104 % de l’intensité des vagues de chaleur dans un avenir proche (2021-2050) dans toute la péninsule ibérique.

Les auteurs estiment une augmentation des vagues de chaleur avec des tendances de 6% à 8% par décennie, ce qui entraînera un impact plus important sur l’homme, une augmentation de la demande énergétique et des implications pour le risque d’incendie.

L’étendue moyenne des vagues de chaleur pour la période 1971-2000 a augmenté de 1,71 % par décennie, tandis que l’augmentation de l’étendue maximale est encore plus importante, à 4,3 % par décennie.

16% de décès en plus

Liée à la notion de canicule est celle de « nuits tropicales », celles où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. En ce sens, les chercheurs ont quantifié la mortalité causée par cette augmentation des nuits chaudes. Les décès ont augmenté de 16% en Espagne pour ces nuits moites, selon l’étude de Royé.

“Notre corps a besoin de se reposer”, explique Royé, qui indique que, pour cela, il faut baisser le pouls entre 20% et 30% par rapport à ce que l’on a quand on est au repos. Cependant, lorsqu’une pression extérieure telle que la chaleur fait son apparition, le corps est obligé de travailler pour pouvoir se thermoréguler par la sudation et la vasodilatation.

Le danger est partout, mais sans aucun doute ceux qui risquent le plus de subir une issue fatale sont les personnes ayant des pathologies antérieures, notamment des maladies cardiovasculaires et respiratoires. En fait, dans personnes atteintes de maladies respiratoires, la mortalité due aux bouffées de chaleur nocturnes s’élève à 30%, le double de celui du reste de la population.

L’une des conclusions les plus pertinentes de la recherche effectuée est que jeLa mortalité a plus à voir avec la température atteinte pendant la nuit qu’avec le fait que cette nuit chaude dure plus d’heures.

En Espagne, quatre villes ont été étudiées : Barcelone, Bilbao, Madrid et Séville. Parmi ceux-ci, celui qui connaît le risque de décès le plus élevé en raison d’un excès de chaleur est Madrid, où cet indicateur atteint 26%.

« L’impact de l’environnement thermique sur la santé, le confort et les performances est l’un des problèmes de santé publique les plus critiques liés au changement climatique », explique le chercheur.