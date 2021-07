Une menace extraterrestre traque les superordinateurs : les rayons cosmiques

24/07/2021 à 10h00 CEST

L’impact des rayons cosmiques sur la Terre peut devenir une menace forte pour les supercalculateurs : il génère des erreurs et peut les bloquer. Les scientifiques travaillent sur différentes alternatives pour réduire les conséquences de cette “agression” extraterrestre, qui pourrait également affecter d’autres appareils aujourd’hui et dans le futur.

Les rayons cosmiques Ce sont des particules subatomiques qui viennent de l’espace et qui ont une forte concentration d’énergie, en partie à cause de la grande vitesse qu’elles atteignent. Ils ont été découverts lorsqu’il a pu être vérifié que la conductivité électrique de l’atmosphère terrestre provenait de l’ionisation causée par ce type de rayonnement à haute énergie.

Cependant, ils n’ont pas seulement un impact sur l’atmosphère. Selon un article publié dans Physics World, le rayonnement cosmique peut causer erreurs dans les supercalculateurs et même littéralement les paralyser. Les rayons cosmiques pourraient également impacter négativement d’autres appareils, particulièrement sensibles à ces rayonnements extrêmement énergétiques.

Comment les rayons cosmiques peuvent-ils devenir une menace réelle pour les supercalculateurs ? Les scientifiques soutiennent que les neutrons à grande vitesse qui composent les “bombardements” à faisceaux comiques atteignant constamment notre planète et traversant l’atmosphère peuvent “corrompre” les données utilisées par ces appareils informatiques avancés.

Données à risque

L’impact de la soi-disant corruption cosmique Il en résulte de multiples erreurs dans les calculs effectués par ces machines et qui déterminent leur fonctionnement et leur efficacité. Fondamentalement, lorsqu’un neutron interagit avec le matériau semi-conducteur présent dans les supercalculateurs, il dépose une charge qui peut modifier l’état binaire des bits et, de cette manière, endommager les données stockées et traitées. Il n’y a aucun dommage au matériel ou à l’équipement physique, mais aux informations utilisées.

Les superordinateurs sont des appareils informatiques dotés de capacités de calcul nettement supérieures à celles des ordinateurs ordinaires et de bureau. Pour le moment, ils ne sont utilisés qu’à des fins spécifiques dans différents domaines spécialisés du domaine scientifique et technologique.

Leurs progrès sont impressionnants : les supercalculateurs sont capables d’un nombre incroyable d’opérations par seconde, mais on ne sait pas comment ils pourront résister à l’incidence des rayons comiques et à la génération d’erreurs et de corruption de données qui en résulte. Même l’augmentation de la surface totale des supercalculateurs ou l’utilisation de transistors plus petits, pourrait augmenter la possibilité de multiples dommages dans les données. Désormais, les spécialistes de résilience informatique ils se sont concentrés sur la tentative de surmonter ces menaces.

Des erreurs qui peuvent être fatales

Mais l’ampleur des conséquences que l’impact des rayons cosmiques peut engendrer dépasse celle des supercalculateurs. Par exemple, en 2008, un avion qui se dirigeait de Singapour vers l’Australie et voyageait à une altitude de 11 300 mètres, est tombé subitement et sans explication logique. Lors de l’analyse des causes de l’événement, qui a fait une dizaine de personnes grièvement blessées, il a été découvert qu’il était généré par des données incorrectes parvenues au système électronique des instruments de vol.

Tout indique que Corruption de données qui “a rendu fous les instruments de navigation de l’avion” et les a fait tomber a été généré par le rayonnement cosmique, qui pourrait avoir un impact sur toutes sortes d’instruments électroniques et de dispositifs informatiques, y compris, par exemple, les véhicules autonomes. Si nous pensons que cette classe de véhicules sera courante dans les années à venir, nous pouvons clairement voir à quel point le problème est grave.

Enfin, les spécialistes pensent également que ordinateurs quantiques pourraient être affectées par les rayons cosmiques : ils causeraient des problèmes de cohérence entre les qubits, condition clé pour le développement de ce type d’ordinateur. Dans quelle mesure le rayonnement cosmique pourrait mettre en échec un monde de plus en plus dépendant des appareils informatiques et des réseaux de communication ?

photo: Gerd Altmann sur Pixabay.