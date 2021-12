Une mère accusée d’avoir dit à la fille de l’ex-NBAer de frapper son adversaire dans le jeu

Lire du contenu vidéo

La maman de l’ex-joueur NBA Corey BenjaminLa fille de a été inculpée au pénal en Californie après avoir prétendument ordonné à sa fille de donner un coup de poing à un adversaire lors d’un match de cerceaux HS.

44 ans Latira Shonty Chasse a été frappé de 2 chefs d’accusation de délit … batterie et de contribution à la délinquance d’un mineur. Si elle est finalement condamnée, elle risque un an de prison.

Lors de l’annonce des accusations, le procureur du comté d’Orange a blâmé les épaules de la mère, déclarant: « À mon avis, cela ne serait pas arrivé, sans les paroles de la mère. »

TMZ Sports cassé l’histoire … la fille absolument l’a parée Adversaire de 15 ans, l’envoyant s’écraser sur le plancher de bois franc.

À l’époque, la police de Garden Grove, en Californie, nous a dit qu’elle enquêtait sur l’incident. Après avoir examiné la vidéo et parlé à des témoins, les responsables ont décidé d’inculper Hunt.

Bien que sa fille ne fasse l’objet d’aucune accusation, elle a été punie. La ligue lui a définitivement interdit de concourir.

Quant à son ancien papa hooper professionnel, Benjamin s’est excusé pour les actions de sa fille, en disant : « En tant que père, je suis choqué et déçu par le comportement de ma fille car cela ne reflète pas les valeurs et les normes de ma famille. Il n’illustre pas non plus les valeurs, le caractère et l’esprit sportif que le jeu de basket oblige.

L’adolescente qui a reçu un coup de poing a subi une commotion cérébrale, selon l’avocat de sa famille. À l’époque, l’avocat nous avait dit que la famille envisageait de porter plainte.