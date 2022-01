Une mère adolescente accusée d’avoir jeté son bébé dans une benne à ordures après avoir accouché « de façon inattendue » | Monde | Des nouvelles

Alexis Avila, 18 ans, du Nouveau-Mexique, a mis son nouveau-né dans une poubelle, selon des rapports récents. Le petit garçon a été retrouvé environ six heures plus tard par un groupe de personnes en train de fouiller le 7 janvier.

On pensait que les conditions étaient très froides, un témoin affirmant que le mercure était descendu jusqu’à -6C.

L’enfant a été retrouvé dans la ville de Hobbs, à deux pas de la frontière texane.

Le chef de la police de Hobbs, August Fons, a déclaré lors d’une conférence de presse sur Facebook que le bébé avait été retrouvé par deux hommes et deux femmes.

Il a ajouté: « Leur réponse rapide collective à cette urgence a été essentielle pour sauver la vie du bébé. »

Sky News rapporte que le bébé est à l’hôpital mais dans un état stable.

Mme Avila se serait volontairement rendue à la police après que les policiers eurent parlé à ses parents.

Elle était liée à l’incident par la plaque d’immatriculation de la voiture prise en vidéosurveillance.

Mais la mère adolescente a déclaré aux policiers que sa grossesse était inattendue.

Mme Avila a affirmé qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle était enceinte avant le 6 janvier.

M. Fons a révélé: « Elle a expliqué que le vendredi 7 janvier, elle avait des douleurs à l’estomac et a accouché de manière inattendue.

« Elle a en outre expliqué qu’elle avait paniqué, qu’elle ne savait pas quoi faire ni qui appeler. Elle a déclaré qu’elle avait ensuite coupé le cordon ombilical, enveloppé le bébé dans une serviette et placé le bébé dans un sac poubelle blanc, contenant des déchets, puis dans un sac poubelle plus grand. »

Joe Imbriale, propriétaire de Rig Outfitters and Home Store, a été invité par la police à voir des images de vidéosurveillance.

Il a déclaré à Sky News: « Je pensais que quelqu’un était entré par effraction, alors je suis descendu, il y avait beaucoup de policiers dans le quartier et je leur ai demandé ce qui se passait.

« Personne ne me le dirait mais je savais que quelque chose n’allait pas mais qu’ils avaient besoin de voir ma vidéosurveillance.

« Quand je leur ai demandé ce qu’ils cherchaient à nouveau, ils me l’ont dit et je me suis effondré en pleurant.

« Nous avons vu une fille s’arrêter et jeter le sac dans une benne à ordures comme une poubelle ordinaire, et j’étais en train de jouer.

« Deux des agents ont dû partir.

« Cela a affecté tout le monde dans la région.

« Six heures, ce bébé était dans un sac noir, sur lequel des ordures étaient jetées.

« Cette fille est sortie de prison aujourd’hui, elle a passé moins de temps en prison que le bébé ne l’était dans la benne à ordures. »

M. Imbriale a ajouté : « Il s’agit d’une intervention divine, personne ne peut croire que le bébé a survécu.

« Beaucoup de mes employés sont allés à l’école avec elle et ils ont dit qu’elle avait la bourse pour aller à l’université, et s’ils apprenaient qu’elle était enceinte, ils lui auraient retiré la bourse. »