Une mère britannique parmi près de 100 disparus dans l’effondrement d’un immeuble à Miami

La mère britannique et la famille de la première dame du Paraguay font partie des 99 personnes portées disparues après l’effondrement d’un immeuble résidentiel de 12 étages en bord de mer au nord de Miami.

Ils ont dit qu’ils pouvaient entendre des gens cogner parmi les débris.

Sky News a rapporté qu’un parent de Bhavna Patel, 38 ans, a confirmé que le duel citoyen britannique et américain, son mari Vishal Patel, 42 ans, et leur fille d’un an Aishani Patel n’avaient pas encore été retrouvés.

Le ministre paraguayen des Affaires étrangères, Euclides Acevedo, a déclaré aux médias locaux que six personnes du pays d’Amérique du Sud étaient toujours portées disparues après l’effondrement.

Il s’agit de Sophia Lopez Moreira, la sœur de la première dame Silvana Abdo, de son mari Luis Pettengill, de ses trois enfants et de l’assistant de la famille, selon les autorités paraguayennes.

Une aile du condo de 40 ans est tombée «comme le tonnerre» dans la communauté de Surfside vers 1h30 du matin jeudi.

En fin de soirée, près de 100 personnes étaient toujours portées disparues, ont indiqué les autorités, faisant craindre une forte augmentation du nombre de morts.

Neuf personnes d’Argentine, six de Colombie, quatre du Venezuela et trois d’Uruguay sont portées disparues selon des responsables de ces pays.

Des centaines de sauveteurs utilisaient des caméras sonar et des chiens spécialement dressés pour fouiller les décombres.

Des équipes ont creusé un tunnel depuis un parking souterrain sous le bâtiment dans le but d’atteindre les victimes.

Bien qu’ils aient détecté des bruits de claquement et d’autres bruits, aucune voix n’a été entendue.

Les autorités ne savaient pas combien se trouvaient dans la tour lorsqu’elle est tombée.

Le personnel de recherche et de sauvetage travaille après l’effondrement partiel de l’immeuble à condos de 12 étages des Tours Champlain Sud

Quelques heures après l’effondrement, les chercheurs tentaient d’atteindre un enfant pris au piège dont les parents seraient morts.

Dans un autre cas, les sauveteurs ont sauvé une mère et son enfant, mais la jambe de la femme a dû être amputée pour la sortir des décombres, a déclaré Frank Rollason, directeur de la gestion des urgences de Miami-Dade, au Miami Herald.

La vidéo montrait des équipes de pompiers enlevant un garçon de l’épave.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré: «Le bâtiment est littéralement pancake.

“C’est déchirant parce que cela ne signifie pas, pour moi, que nous allons réussir autant que nous le voulions pour trouver des gens vivants.”

Un secouriste marche parmi les décombres

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a visité les lieux, a déclaré que la télévision n’avait pas saisi l’ampleur de ce qui s’était passé.

Les équipes de secours « font tout ce qu’elles peuvent pour sauver des vies. C’est en cours, et ils ne vont pas se reposer », a-t-il déclaré.

Des équipes de 10 à 12 sauveteurs à la fois sont entrées dans les décombres, travaillant jusqu’à ce qu’elles se fatiguent du levage de charges lourdes, puis ont fait place à une nouvelle équipe.

Le directeur financier de la Floride, Jimmy Patronis, le commissaire des incendies de l’État, a déclaré à la chaîne de télévision de Miami WPLG : « Ils ne vont pas s’arrêter juste à cause de la tombée de la nuit. Ils peuvent simplement avoir un chemin différent qu’ils poursuivent.

Les autorités n’ont pas précisé ce qui a pu causer l’effondrement.

Sur des séquences vidéo capturées à proximité, le centre du bâtiment a semblé tomber en premier, avec une section la plus proche de l’océan vacillant et descendant quelques secondes plus tard alors qu’un énorme nuage de poussière engloutit le quartier.

Des travaux étaient en cours sur le toit du bâtiment, mais M. Burkett a déclaré qu’il ne voyait pas comment cela aurait pu en être la cause.

Le président Joe Biden a promis de fournir une aide fédérale sur demande.

Des hôtels ont été ouverts à certains résidents déplacés, a déclaré le maire, et des livraisons de nourriture, de médicaments et plus ont été organisées à la hâte.

La tour a un mélange de résidents saisonniers et permanents, et bien que le bâtiment conserve un journal des invités, il ne garde pas trace du moment où les propriétaires sont en résidence, a déclaré M. Burkett.

Nicolas Fernandez a déclaré que ses appels aux proches disparus étaient restés sans réponse.

“Je pense qu’ils sont partis”, a-t-il déclaré à CBS. “Je ne veux pas être pessimiste, mais nous les avons appelés sans arrêt sans réponse.”

Ses deux amis qui logeaient dans l’immeuble avec leur petite fille.

La famille était venue aux États-Unis pour éviter l’épidémie de Covid-19 dans leur pays d’origine, l’Argentine.

L’effondrement, qui semblait affecter une jambe de la tour en forme de L, a arraché des murs et déchiré certaines maisons dans la partie encore debout du bâtiment.

Des images télévisées montraient des lits, des tables et des chaises à l’intérieur. Des climatiseurs étaient suspendus à certaines parties du bâtiment, où des fils pendaient.

Barry Cohen, 63 ans, a déclaré que sa femme et lui dormaient dans le bâtiment lorsqu’il a entendu pour la première fois ce qu’il pensait être un coup de tonnerre.

Le couple s’est rendu sur leur balcon, puis a ouvert la porte du couloir de l’immeuble pour trouver « un tas de gravats, de poussière et de fumée qui s’élevait autour ».

La commissaire de la ville de Surfside, Eliana Salzhauer, a déclaré à WPLG que le processus de recertification de 40 ans mandaté par le comté était en cours.

Le quartier de la région offre un contraste frappant avec le faste et l’agitation de South Beach à proximité.