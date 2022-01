Une mère britannique se rend en Italie pour faire vacciner sa fille contre le Covid | Royaume-Uni | Des nouvelles

Au Royaume-Uni, les vaccins contre le coronavirus ne sont disponibles que pour les moins de 12 ans s’ils sont classés comme cliniquement vulnérables. Mais une mère a fait des pieds et des mains pour faire vacciner sa fille de neuf ans contre le virus mortel.

Alice Columbo s’est rendue à Milan depuis Maidstone, dans le Kent, pour faire vacciner sa fille, qui a la nationalité italienne.

Elle a dit qu’elle l’avait fait pour protéger « la chose la plus précieuse au monde ».

Mme Columbo a déclaré à la BBC: « Je préférerais risquer un vaccin dont nous connaissons assez bien que de tenter ma chance avec un virus dont nous savons très peu de choses.

« Pourquoi ne protégerais-je pas la chose la plus précieuse du monde pour moi, ma fille, plutôt que de courir le risque qu’elle se retourne vers moi dans cinq, 10, 15 ans en disant ‘Maman, j’ai problèmes cardiaques, j’ai des problèmes cérébraux, j’ai des problèmes pulmonaires, pourquoi n’avez-vous pas fait tout ce que vous pouviez à l’époque pour me protéger’? »

Mme Columbo a déclaré qu’ils avaient fait le voyage en Italie au cours d’un voyage sur la route de 13 heures pour minimiser le risque de se mélanger avec d’autres dans les avions.

Elle a poursuivi en disant qu’elle aimerait voir le Royaume-Uni déployer les vaccinations pour les moins de 12 ans.

Elle a déclaré: « Je me sens incroyablement, incroyablement désolée pour tous ces autres parents qui partagent mon opinion et aimeraient faire vacciner leurs enfants. »

L’Italie a approuvé le jab Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans en décembre.

June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré qu’il était « très probable » que l’évaluation soit terminée d’ici Noël.

Elle a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street : « Une demande d’utilisation du vaccin Pfizer chez les enfants âgés de cinq à 11 ans sera très, très soigneusement évaluée, comme on peut s’y attendre – pour la sécurité, l’efficacité à la dose proposée et la qualité.

Un membre du JCVI a déclaré i que « des travaux sont en cours » pour évaluer l’innocuité et l’efficacité des vaccins pour les enfants de cinq à 11 ans.

Ils ont déclaré: « Cela n’a pas été approuvé par la MHRA mais je pense que nous agirons très rapidement pour annoncer nos décisions une fois que cela aura été pris.

« C’est donc beaucoup de travail en mouvement. »

Le membre de JCVI a poursuivi: « Le problème est qu’il s’agit d’un nombre extrêmement petit sur un très petit nombre d’enfants qui ont été admis à cause de l’asthme et de Covid, nous ne voulons donc pas exagérer cela.

« Mais ces documents sortent en ce moment et nous en discutons de toute urgence. »

Avant Noël, le professeur Adam Finn, expert en pédiatrie à l’Université de Bristol et membre du JCVI, a déclaré que la vaccination des enfants était la « protection indirecte des adultes ».

Il a déclaré à BBC Breakfast : « La mesure dans laquelle nous pouvons faire cela et protéger les adultes en évitant qu’ils ne soient infectés par des enfants avec les vaccins actuels est encore assez incertaine.

« C’est l’équilibre – nous voulons clairement protéger les enfants autant que possible et nous avons maintenant de bonnes preuves que ce vaccin, même à faible dose, produit une très bonne réponse immunitaire protectrice chez les enfants et produit beaucoup moins d’effets secondaires en raison de la dose la plus faible.

« La question est vraiment de savoir si cela doit être notre objectif en ce moment ou devrions-nous vraiment nous concentrer sur les adultes qui sont ceux qui tombent le plus souvent gravement malades. »