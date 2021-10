Une mère célibataire «panique» à propos des cadeaux de Noël après la suppression de la hausse du crédit universel | Royaume-Uni | Nouvelles

Maria Smith, 39 ans, du Derbyshire, a vu son crédit universel baisser de 86 £ à 1 720 £ par mois. La mère de deux enfants a demandé pourquoi le gouvernement avait arrêté l’augmentation temporaire de 20 £ par semaine des allocations sociales deux mois avant Noël.

Mme Smith a déclaré à Staffordshire Live: «Je commence à paniquer un peu à propos de Noël. Je ne sais pas comment je vais me le permettre.

L’homme de 39 ans envisage de consommer moins de carburant et d’annuler des abonnements pour compenser le manque à gagner.

Et elle essaie de réduire ses factures alimentaires, mais c’est difficile car sa fille de neuf ans, Sofia, souffre d’œsophagite à éosinophiles et a besoin d’un régime spécial excluant les produits laitiers, le blé et le gluten.

Mme Smith a déclaré: « Il est difficile de se débarrasser de la nourriture dans des endroits comme Aldi et Lidl, donc je suis limitée à des endroits comme Tesco et Morrisons. »

La mère de deux enfants, qui a quitté son emploi chez Auto Windscreens pour poursuivre son rêve de devenir sage-femme, a dû arrêter ses études lorsqu’elle est tombée enceinte de sa fille aînée Jessica, qui a maintenant 15 ans.

Sa plus jeune fille Sofia – qui a reçu un diagnostic de TDAH, d’autisme et d’évitement de la demande pathologique – a également besoin d’une routine stable.

Mme Smith a déclaré: «Il y a eu des problèmes dès le jour de sa naissance.

«Elle est allée à l’hôpital depuis l’âge de quatre mois et elle a été référée à un pédiatre à partir de 11 mois.

Elle a déclaré: « Ils semblaient aider les gens avec le travail, avec le programme de congé, et c’est bien qu’ils aident les gens qui ne travaillaient pas ou à faible revenu. »

Cependant, elle a ajouté que le gouvernement aurait dû attendre janvier pour arrêter le paiement supplémentaire.

Mme Smith a déclaré: « 86 £, c’est beaucoup d’argent. C’est un magasin hebdomadaire pour moi. »

L’augmentation de 20 £ par semaine du crédit universel, qui est versée aux personnes sans travail ou à faible revenu, était une mesure temporaire mise en place pendant la pandémie.

Il a d’abord été payé pendant un an, puis prolongé de six mois.

Cependant, l’augmentation des allocations sociales a été stoppée début octobre, suscitant la polémique.

Cette décision a été critiquée par les travaillistes et des militants, dont le footballeur Marcus Rashford.

Boris Johnson a déjà défendu la réduction de 20 £ par semaine du crédit universel, arguant que le contribuable ne devrait pas subventionner les bas salaires par le biais du système d’avantages sociaux.